В РФ автобус із заробітчанами з ОРЛО потрапив у ДТП: троє загинули, 5 травмованих

У Воронезькій області внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса загинули троє мешканців ОРЛО, ще п'ятьох госпіталізовано.

Джерело: пресслужба прокуратури Воронезької області

Деталі: За даними відомства, аварія сталася в ніч на 8 лютого на 694 км автодороги М-4 "Дон" за участю мікроавтобуса "MERCEDES-Benz Vito" з номерними знаками України під керуванням 37-річного водія та вантажного автомобіля "МАN" (161 регіон, Ростовська обл.) під керуванням 45-річного водія.

Дослівно: "Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса і двоє пасажирів: жінка (31 рік) і чоловік (37 років) загинули на місці. Ще 5 пасажирів - чоловіки у віці 27, 32, 33 і двоє 39-річних з різними травмами доправлено у Павловську районну лікарню".

"Водій "MERCEDES-Benz Vito" і п'ятеро пасажирів мали при собі паспорти громадян України. За попередніми даними, зазначені особи направлялися до Москви для здійснення трудової діяльності".

Деталі: За версією слідства, причиною ДТП став виїзд мікроавтообуса на зустрічну смугу.

За повідомленням онлайн-ЗМІ бойовиків, жертвами аварії стали мешканці "ЛНР", а ватажок бойовиків ОРЛО Леонід Пасічник висловив співчуття сім'ям загиблих.