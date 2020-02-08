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Дніпровська вода у Криму буде лише після деокупації - Джемілєв

Субота, 8 лютого 2020, 22:05
Дніпровська вода у Криму буде лише після деокупації - Джемілєв

Україна пустить дніпровську воду в окупований Крим лише після деокупацію півострова.

Джерело: лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв в ефірі "Радіо Крим.Реалії"

Пряма мова Джемілєва: "Ми будемо подавати воду, обов'язково, але тільки після звільнення Криму від окупантів".

"Звичайно, дефіцит води в Криму є - у степовій частині це вже катастрофа для сільського господарства. ... Розмови про те, що це завдає шкоди мешканцям, інші сентименти - розкажіть це в іншому місці. Ви що, очікували, що вам створять комфортні умови? Країна, чию територію ви окупували?".

Деталі: Джемілєв зазначив, що відповідно до Женевської конвенції від 1949 року "уся відповідальність за стан людей на окупованій території лежить на країнї-окупанті".

Дослівно: "Так що говорити про гуманітарні речі нам не треба", - додав він.

Що передувало: 

До окупації Криму материкова Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал.

Наразі запаси води у Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел.

У жовтні 2019 року голова бюджетного комітету Верховної Ради України Юрій Арістов у коментарі ЗМІ заявив про ідею продавати воду в анексований Росією Крим.

Коментуючи ідею Арістова, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що подача води до окупованого Криму означатиме здачу позицій з деокупації півострова.

На початку лютого 2020-го у Криму заявили, що питної води в окупованому Сімферополі залишилося максимум на 90-100 днів.

Постпред президента України у Криму Антон Кориневич заявив, що Україна не планує відновлювати Північно-Кримським каналом подачу води в окупований Крим.

Також Кориневич повідомив, що 11-12 лютого відбудеться виїзне засідання Комітету ВР з прав людини в Херсонській області з метою ознайомлення з питаннями, пов'язаними з тимчасово окупованими територіями АР Крим та Севастополя. Виїзне засідання, за його словами,  "ніяк не пов'язане з питанням водопостачання, а має на меті ознайомлення з ситуацією на адмінкордоні".

"Українська правда" в Threads

Теми: КримводаокупаціяДжемілєв
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