Загороднюк анонсував будівництво двох нових військових баз

Найближчим часом Міноборони планує побудувати дві нові військові бази на південному сході України.

Джерело: міністр оборони України Андрій Загороднюк в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє пресслужба МОУ

Пряма мова Загороднюка: "Одним з пріоритетів в діяльності Міноборони є розбудова і розвиток військової інфраструктури".

"Плануємо найближчим часом побудувати два якісно нові інфраструктурні об’єкти — військові бази у Маріуполі та Сєверодонецьку, які будуть облаштовані за стандартами НАТО".

Деталі: Глава Міноборони також повідомив про плани МОУ звести мобільні містечка для військовослужбовців ЗС України.

Пряма мова: "Ще одним новітнім проєктом, який ми невдовзі презентуємо широкому загалу, є польовий табір з вагончиків. Цей об’єкт призначений як для служби, так і для проживання наших воїнів".

Деталі: За словами Загороднюка, у таборі передбачено "усе для комфортного проживання військовослужбовців": місця для відпочинку, прийому їжі, душові кабіни та санвузли. Табір відповідатиме стандартам НАТО, додав глава МОУ.

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