Загороднюк анонсував будівництво двох нових військових баз

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Субота, 8 лютого 2020, 23:24

Найближчим часом Міноборони планує побудувати дві нові військові бази на південному сході України.

Джерело: міністр оборони України Андрій Загороднюк в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє пресслужба МОУ

Пряма мова Загороднюка: "Одним з пріоритетів в діяльності Міноборони є розбудова і розвиток військової інфраструктури".

"Плануємо найближчим часом побудувати два якісно нові інфраструктурні об’єкти — військові бази у Маріуполі та Сєверодонецьку, які будуть облаштовані за стандартами НАТО". 

Деталі: Глава Міноборони також повідомив про плани МОУ звести мобільні містечка для військовослужбовців ЗС України.

Пряма мова: "Ще одним новітнім проєктом, який ми невдовзі презентуємо широкому загалу, є польовий табір з вагончиків. Цей об’єкт призначений як для служби, так і для проживання наших воїнів".

Деталі: За словами Загороднюка, у таборі передбачено "усе для комфортного проживання військовослужбовців": місця для відпочинку, прийому їжі, душові кабіни та санвузли. Табір відповідатиме стандартам НАТО, додав глава МОУ. 

Нагадаємо, 

  • Впровадження перших дорожніх карт переходу ЗСУ на стандарти НАТО стартувало у січні 2020 року.
  • Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що у 2020 році силами Міноборони і, зокрема, Державною спецслужбою транспорту, буде завершено будівництво бригадного містечка на полігоні Широкий лан.

Українська правда
Теми: Міноборони армія Загороднюк Маріуполь


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