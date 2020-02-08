Загороднюк анонсував будівництво двох нових військових баз
Найближчим часом Міноборони планує побудувати дві нові військові бази на південному сході України.
Джерело: міністр оборони України Андрій Загороднюк в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє пресслужба МОУ
Пряма мова Загороднюка: "Одним з пріоритетів в діяльності Міноборони є розбудова і розвиток військової інфраструктури".
"Плануємо найближчим часом побудувати два якісно нові інфраструктурні об’єкти — військові бази у Маріуполі та Сєверодонецьку, які будуть облаштовані за стандартами НАТО".
Деталі: Глава Міноборони також повідомив про плани МОУ звести мобільні містечка для військовослужбовців ЗС України.
Пряма мова: "Ще одним новітнім проєктом, який ми невдовзі презентуємо широкому загалу, є польовий табір з вагончиків. Цей об’єкт призначений як для служби, так і для проживання наших воїнів".
Деталі: За словами Загороднюка, у таборі передбачено "усе для комфортного проживання військовослужбовців": місця для відпочинку, прийому їжі, душові кабіни та санвузли. Табір відповідатиме стандартам НАТО, додав глава МОУ.
Нагадаємо,
- Впровадження перших дорожніх карт переходу ЗСУ на стандарти НАТО стартувало у січні 2020 року.
- До кінця 2020 року в МОУ планують опрацювати понад 200 стандартів та інших керівних документів Північноатлантичного альянсу.
- Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що у 2020 році силами Міноборони і, зокрема, Державною спецслужбою транспорту, буде завершено будівництво бригадного містечка на полігоні Широкий лан.
- Під час презентації проекту держбюджету на 2020 рік Загороднюк заявив, що уряд збільшить бюджетні асигнування Міністерству оборони на 2020 рік майже за всіма статтями.