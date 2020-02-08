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Загороднюк анонсував будівництво двох нових військових баз

Субота, 8 лютого 2020, 22:24
Загороднюк анонсував будівництво двох нових військових баз

Найближчим часом Міноборони планує побудувати дві нові військові бази на південному сході України.

Джерело: міністр оборони України Андрій Загороднюк в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє пресслужба МОУ

Пряма мова Загороднюка: "Одним з пріоритетів в діяльності Міноборони є розбудова і розвиток військової інфраструктури".

"Плануємо найближчим часом побудувати два якісно нові інфраструктурні об’єкти — військові бази у Маріуполі та Сєверодонецьку, які будуть облаштовані за стандартами НАТО". 

Деталі: Глава Міноборони також повідомив про плани МОУ звести мобільні містечка для військовослужбовців ЗС України.

Пряма мова: "Ще одним новітнім проєктом, який ми невдовзі презентуємо широкому загалу, є польовий табір з вагончиків. Цей об’єкт призначений як для служби, так і для проживання наших воїнів".

Деталі: За словами Загороднюка, у таборі передбачено "усе для комфортного проживання військовослужбовців": місця для відпочинку, прийому їжі, душові кабіни та санвузли. Табір відповідатиме стандартам НАТО, додав глава МОУ. 

Нагадаємо, 

  • Впровадження перших дорожніх карт переходу ЗСУ на стандарти НАТО стартувало у січні 2020 року.
  • До кінця 2020 року в МОУ планують опрацювати понад 200 стандартів та інших керівних документів Північноатлантичного альянсу.
  • Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що у 2020 році силами Міноборони і, зокрема, Державною спецслужбою транспорту, буде завершено будівництво бригадного містечка на полігоні Широкий лан.
  • Під час презентації проекту держбюджету на 2020 рік Загороднюк заявив, що уряд збільшить бюджетні асигнування Міністерству оборони на 2020 рік майже за всіма статтями.

Українська правда

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Теми: МіноборониарміяЗагороднюкМаріуполь
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