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У Таїланді ліквідували стрільця, який розстріляв щонайменше 20 людей

Неділя, 9 лютого 2020, 04:55
У Таїланді ліквідували стрільця, який розстріляв щонайменше 20 людей

Військовослужбовця, який відкрив вогонь у торговельному центрі в Таїланді й убив 20 осіб, ліквідували силовики.

Джерело: Bangkok Post

Дослівно: "За даними поліції, в неділю сили безпеки вбили солдата після того, як він учинив стрілянину, внаслідок якої загинули щонайменше 20 осіб".

Деталі: Він був ліквідований у ТЦ Terminal 21 у місті Накхонратчасіма (Корат), де переховувався понад 17 годин.

Що передувало

  • У Таїланді жертвами збройного нападу військовослужбовця стали щонайменше 20 осіб, поранено десятки людей.
  • Представник міністерства оборони заявив BBC Thai, що молодший офіцер Джакрафант Томма напав на свого начальника, перш ніж викрасти пістолет та боєприпаси з військового табору.

"Українська правда" у Threads

Теми: тероризм
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