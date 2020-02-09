У Таїланді ліквідували стрільця, який розстріляв щонайменше 20 людей

Військовослужбовця, який відкрив вогонь у торговельному центрі в Таїланді й убив 20 осіб, ліквідували силовики.

Джерело: Bangkok Post

Дослівно: "За даними поліції, в неділю сили безпеки вбили солдата після того, як він учинив стрілянину, внаслідок якої загинули щонайменше 20 осіб".

Деталі: Він був ліквідований у ТЦ Terminal 21 у місті Накхонратчасіма (Корат), де переховувався понад 17 годин.

Що передувало: