Жертвами стрільця у Таїланді стали 27 людей, 57 поранено

Жертвами атаки молодшого офіцера Джакрафанта Томмі, який влаштував стрілянину у місті Накхонратчасіма (Таїланд) стали 27 осіб, ще 57 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Джерело: BBC Thai

Деталі: Інформацію про кількість постраждалих повідомив прем'єр-міністр країни в ході прес-конференціїї, висловивши співчуття сім'ям загиблих і поранених.

Відповідно до оприлюднених даних, загалом загинули 27 людей, з 57 поранених 25 вже виписали з медичних закладів, 32 ще перебувають на лікуванні.

Передісторія:

Раніше повідомлялося, що жертвами збройного нападу Джакрафанта Томмі стали щонайменше 20 осіб, повідомлялося про десятки поранених.

У Міноборони Таїланду заявили, що молодший офіцер напав на свого начальника, перш ніж викрасти пістолет і боєприпаси з військового табору, після чого відкрив вогонь у торговому центрі Terminal 21, де сховався від силовиків.

У ніч на 9 лютого Джакрафант Томмі був ліквідований в ході спецоперації.