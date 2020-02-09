Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чумак розповів про нові зарплати у новому Офісі генпрокурора

Неділя, 9 лютого 2020, 13:33
Чумак розповів про нові зарплати у новому Офісі генпрокурора

Після завершення реформи прокуратури оклад прокурора в Офісі генпрокурора становитиме 29 тисяч гривень замість попередніх 7 тисяч, не враховуючи премій і надбавок.

Джерело: заступник генпрокурора, керівник САП  у військовій сфері і оборонно-промисловому комплексі Віктор Чумак в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Деталі: За даними Чумака, оклад у прокурора місцевої прокуратури становитиме 23 тисячі гривень. 

Пряма мова заступника генпрокурора: "Ми достатньо серйозно збільшили оклади прокурорів. Це вже серйозні кошти, за які можна, по-перше, і вимагати роботу, а по-друге, які зменшують ризик усе-таки корупційних ризиків".

Знати більше:

Реформа прокуратури: що сховане за статтями президентського законопроекту? 

Що передувало: 

Раніше Чумак заявив, що для перезавантаження прокуратури на всіх рівнях законодавством визначено строк 2 роки, однак керівництво ОГП сподівається, що організують все за коротші терміни і оновлення складу всіх обласних прокуратур України має закінчитись у травні.

Нагадаємо,

  • Новий Офіс генерального прокурора почав роботу 2 січня 2020 року.
  • Усі прокурори, які мали бажання залишитися у системі прокуратури, мали пройти атестацію.
  • У жовтні у кадрові служби органів прокуратури надійшли заяви на проходження атестації від 94,6% прокурорів, в Офісі генерального прокурора виявили бажання працювати 80% прокурорів тодішнього складу ГПУ.
  • До атестації Генеральна прокуратура не допустила прокурорів управління спецрозслідування Олексія Донського і Сергія Горбатюка, які займалися розслідуваннями справ Майдану.  У січні 2020 р. стало відомо, що три прокурори у справах Майдану, які вели справи "беркутівців", які взяли участь в обміні утримуваними особами з РФ, успішно пройшли співбесіди в ОГП і залишаються на займаних посадах.
  • За інформацією Чумака, з 1339 прокурорів колишньої Генпрокуратури успішно пройшли атестацію і залишилися працювати у новоствореному Офісі генерального прокурора лише 629 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс генпрокуроразарплатипрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Росіяни обстріляли Краматорськ "Іскандерами" – генпрокурор
Роковини удару по ТЦ у Кременчуці: під підозрою троє російських командирів, слідство триває
Підпільний "ЦНАП" у Києві друкував фальшиві документи і водійські права
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: