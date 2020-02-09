Чумак розповів про нові зарплати у новому Офісі генпрокурора

Після завершення реформи прокуратури оклад прокурора в Офісі генпрокурора становитиме 29 тисяч гривень замість попередніх 7 тисяч, не враховуючи премій і надбавок.

Джерело: заступник генпрокурора, керівник САП у військовій сфері і оборонно-промисловому комплексі Віктор Чумак в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Деталі: За даними Чумака, оклад у прокурора місцевої прокуратури становитиме 23 тисячі гривень.

Пряма мова заступника генпрокурора: "Ми достатньо серйозно збільшили оклади прокурорів. Це вже серйозні кошти, за які можна, по-перше, і вимагати роботу, а по-друге, які зменшують ризик усе-таки корупційних ризиків".

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Що передувало:

Раніше Чумак заявив, що для перезавантаження прокуратури на всіх рівнях законодавством визначено строк 2 роки, однак керівництво ОГП сподівається, що організують все за коротші терміни і оновлення складу всіх обласних прокуратур України має закінчитись у травні.

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