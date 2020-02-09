Чумак розповів про нові зарплати у новому Офісі генпрокурора

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Неділя, 9 лютого 2020, 14:33

Після завершення реформи прокуратури оклад прокурора в Офісі генпрокурора становитиме 29 тисяч гривень замість попередніх 7 тисяч, не враховуючи премій і надбавок.

Джерело: заступник генпрокурора, керівник САП  у військовій сфері і оборонно-промисловому комплексі Віктор Чумак в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Деталі: За даними Чумака, оклад у прокурора місцевої прокуратури становитиме 23 тисячі гривень. 

Пряма мова заступника генпрокурора: "Ми достатньо серйозно збільшили оклади прокурорів. Це вже серйозні кошти, за які можна, по-перше, і вимагати роботу, а по-друге, які зменшують ризик усе-таки корупційних ризиків".

Знати більше:

Реформа прокуратури: що сховане за статтями президентського законопроекту? 

Що передувало: 

Раніше Чумак заявив, що для перезавантаження прокуратури на всіх рівнях законодавством визначено строк 2 роки, однак керівництво ОГП сподівається, що організують все за коротші терміни і оновлення складу всіх обласних прокуратур України має закінчитись у травні.

Нагадаємо,

  • Новий Офіс генерального прокурора почав роботу 2 січня 2020 року.
  • Усі прокурори, які мали бажання залишитися у системі прокуратури, мали пройти атестацію.
  • У жовтні у кадрові служби органів прокуратури надійшли заяви на проходження атестації від 94,6% прокурорів, в Офісі генерального прокурора виявили бажання працювати 80% прокурорів тодішнього складу ГПУ.
  • До атестації Генеральна прокуратура не допустила прокурорів управління спецрозслідування Олексія Донського і Сергія Горбатюка, які займалися розслідуваннями справ Майдану.  У січні 2020 р. стало відомо, що три прокурори у справах Майдану, які вели справи "беркутівців", які взяли участь в обміні утримуваними особами з РФ, успішно пройшли співбесіди в ОГП і залишаються на займаних посадах.
  • За інформацією Чумака, з 1339 прокурорів колишньої Генпрокуратури успішно пройшли атестацію і залишилися працювати у новоствореному Офісі генерального прокурора лише 629 осіб.

Теми: Офіс генпрокурора зарплати прокуратура


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