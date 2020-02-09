Глава дипломатії ЄС обговорив із Помпео ситуацію на Донбасі

134 перегляди
Неділя, 9 лютого 2020, 14:50

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель на зустрічі із держсекретарем США Майком Помпео обговорив ситуацію в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх дій.

"Високий представник і держсекретар обговорили конфлікт на сході України, необхідність цілковитого виконання Мінських угод і незаконну анексію Росією Криму і Севастополя. Вони висловили свою цілковиту підтримку територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України", - наголошується в комюніке.

Вони також обговорили широку ситуацію на Близькому Сході, включаючи Сирію та Лівію. Боррель підкреслив свою рішучість сприяти деескалації та відновленню стабільності в регіоні.

Сторони обговорили необхідність знайти мирне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, і Боррель запропонував підтримку Європейського Союзу "всім зусиллям, спрямованим на відродження політичного процесу і переговорів відповідно до міжнародного права, яке забезпечує рівні права і є прийнятним для обох сторін".

Теми: Донбас ЄС США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ООС: Противник 3 рази обстріляв українські позиції 9 лютого 2020, 07:26
На строкову службу іноді призиватимуть на добровільній основі 9 лютого 2020, 05:05
ООС: Бойовики стріляли один раз, але із забороненої "Мінськом" артилерії 8 лютого 2020, 18:29
Усі новини
Головні новини
Чумак розповів про нові зарплати у новому Офісі генпрокурора
З понеділка на мосту Патона у Києві обмежать рух
Стрілянина у Мукачеві: Затримано 7 осіб, які "планували встановити контроль над регіоном"
Коронавірус на лайнері з українцями на борту виявили у 70 осіб - ЗМІ
Усі новини
Діти

Липучки замість шнурівок та ще 12 порад з безпеки дітей взимку

здоров'я

Гіпертонія та гіпертонічний криз: симптоми, причини, як лікувати

Instagram дня

Як художниця "вдихає" життя у камінь