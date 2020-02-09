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Глава дипломатії ЄС обговорив із Помпео ситуацію на Донбасі

Неділя, 9 лютого 2020, 13:50
Глава дипломатії ЄС обговорив із Помпео ситуацію на Донбасі

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель на зустрічі із держсекретарем США Майком Помпео обговорив ситуацію в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх дій.

"Високий представник і держсекретар обговорили конфлікт на сході України, необхідність цілковитого виконання Мінських угод і незаконну анексію Росією Криму і Севастополя. Вони висловили свою цілковиту підтримку територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України", - наголошується в комюніке.

Вони також обговорили широку ситуацію на Близькому Сході, включаючи Сирію та Лівію. Боррель підкреслив свою рішучість сприяти деескалації та відновленню стабільності в регіоні.

Сторони обговорили необхідність знайти мирне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, і Боррель запропонував підтримку Європейського Союзу "всім зусиллям, спрямованим на відродження політичного процесу і переговорів відповідно до міжнародного права, яке забезпечує рівні права і є прийнятним для обох сторін".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасЄССША
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