У понеділок в Україні буде дуже вітряно – ДСНС

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про ускладнення погодних умов в Україні в понеділок.

Джерело: сайт ДСНС

Дослівно: "За прогнозами УкрГідрометцентру, 10 лютого вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значний мокрий сніг, хуртовини (I рівень небезпечності, жовтий).

У західних областях сильний вітер 25-30 м/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий).

По Київській області 10 лютого пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності жовтий). По Києву 10 лютого пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності жовтий)".

Деталі: Крім того, ДСНС попереджає про сніголавинну небезпеку.

Так, 10 лютого у високогір'ї Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

11 лютого у горах Львівської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).