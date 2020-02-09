Шторм у Британії: порушена робота аеропортів і залізниці, очікуються повені

Потужний шторм "Ciara" обрушився на Велику Британію, принісши сильний вітер і проливні дощі по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Аеропорт Хітроу заявив, що прийняв спільне рішення зі своїми партнерами про скорочення розкладу, щоб мінімізувати кількість рейсів, скасованих в короткі терміни.

British Airways скасувала кілька рейсів з Хітроу, Гатвік і Лондон-Сіті, в той час як Virgin Atlantic розмістила на своєму сайті низку скасованих рейсів.

Залізнична компанія Network Rail ввела загальне обмеження швидкості 50 миль на годину в неділю, попереджаючи пасажирів, що вони повинні подорожувати на поїзді тільки в той день, "якщо це абсолютно необхідно".

⚠️🚨 DO NOT TRAVEL 🚨⚠️



This is our latest advice to passengers.



Really sorry, folks, but #StormCiara is making it increasingly difficult to run a reliable railway for you.@nationalrailenq @AvantiWestCoast @LDNOverground @LNRailway @CalSleeper pic.twitter.com/j4y2CGDcBu — London Euston (@NetworkRailEUS) February 9, 2020

Також були порушені поромні перевезення, і всі порти в Дуврі були закриті через сильний вітер.

На багатьох автомагістралях рух обмежено через аварії або повалені дерева і електроопори.

Male trapped for over an hour after large tree fallen on car. Remarkably very minor injuries. Luckily the child seat was empty at the time Amazing work by @BedsFire @EastEnglandAmb in atrocious conditions. Flitwick, Bedfordshire 400747/400850 pic.twitter.com/EcDZWc3oHN — BCH Road Policing (@roadpoliceBCH) February 9, 2020

По всій Британії винесені 250 попереджень про повені, що означає, що очікується повінь і потрібно негайно вжити відповідних заходів.