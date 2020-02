Шторм у Британії: порушена робота аеропортів і залізниці, очікуються повені

Потужний шторм "Ciara" обрушився на Велику Британію, принісши сильний вітер і проливні дощі по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Аеропорт Хітроу заявив, що прийняв спільне рішення зі своїми партнерами про скорочення розкладу, щоб мінімізувати кількість рейсів, скасованих в короткі терміни.

British Airways скасувала кілька рейсів з Хітроу, Гатвік і Лондон-Сіті, в той час як Virgin Atlantic розмістила на своєму сайті низку скасованих рейсів.

Залізнична компанія Network Rail ввела загальне обмеження швидкості 50 миль на годину в неділю, попереджаючи пасажирів, що вони повинні подорожувати на поїзді тільки в той день, "якщо це абсолютно необхідно".

⚠️🚨 DO NOT TRAVEL 🚨⚠️



This is our latest advice to passengers.



Really sorry, folks, but #StormCiara is making it increasingly difficult to run a reliable railway for you.@nationalrailenq @AvantiWestCoast @LDNOverground @LNRailway @CalSleeper pic.twitter.com/j4y2CGDcBu