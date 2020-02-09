Шторм у Британії: порушена робота аеропортів і залізниці, очікуються повені

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Неділя, 9 лютого 2020, 17:33

Потужний шторм "Ciara" обрушився на Велику Британію, принісши сильний вітер і проливні дощі по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Аеропорт Хітроу заявив, що прийняв спільне рішення зі своїми партнерами про скорочення розкладу, щоб мінімізувати кількість рейсів, скасованих в короткі терміни.

British Airways скасувала кілька рейсів з Хітроу, Гатвік і Лондон-Сіті, в той час як Virgin Atlantic розмістила на своєму сайті низку скасованих рейсів.

Залізнична компанія Network Rail ввела загальне обмеження швидкості 50 миль на годину в неділю, попереджаючи пасажирів, що вони повинні подорожувати на поїзді тільки в той день, "якщо це абсолютно необхідно".

Також були порушені поромні перевезення, і всі порти в Дуврі були закриті через сильний вітер.

На багатьох автомагістралях рух обмежено через аварії або повалені дерева і електроопори.

По всій Британії винесені 250 попереджень про повені, що означає, що очікується повінь і потрібно негайно вжити відповідних заходів.

Теми: Велика Британія погода


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