На Донбасі поранено українського військового

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Неділя, 9 лютого 2020, 18:14

З початку доби у неділю збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів поранено одного українського військовослужбовця.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Противник вів вогонь по нашим позиціям із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, 122 мм та мінометів 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстрілював позиції українських захисників поблизу Лебединського, а саме з 82-мм міномету ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Три ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поруч з Новолуганським – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли, а також ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Троїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету - 3 постріли; у районі населеного пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 152 мм противник випустив 10 снарядів та з калібру 122 мм – 21 снаряд.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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