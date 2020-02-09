Міноборони не збирається повертати скандальні бронежилети – Загороднюк

Міністерство оборони поки не планує повертати бронежилети "Корсар", які називалися слідством неякісними.

Джерело: міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Там йде слідство. Хай слідство покаже. Ми розбиралися з якістю бронежилетів, які зараз є у військах. Ми не побачили там поки що ситуації, яка змусила би завтра відкликати бронежилети з військ. Тобто такої ситуації немає".

"Співпрацюємо з ними, надаємо всі матеріали. І далі побачимо. Для випробовування бронежилетів ми залучали і міжнародну компанію, щоб просто розуміти, що ми процеси витримуємо і там немає особистих преференцій від якихось учасників комісії. Ми туди запросили деяких народних депутатів, вони були присутні на деяких етапах. Тобто ми проходимо максимально об’єктивний шлях".

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