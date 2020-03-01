Головні новини суботи і ночі: порядок денний засідання Ради, угода США і Талібану, 

Парламент позачергово збереться для розгляду питання про Кабмін, США та Талібан примирились – новини, які були актуальні 29 лютого.

Про позачергове засідання Ради

На позачерговому засіданні Верховної Ради, що відбудеться 4 березня, серед іншого планується розгляд питань про Кабінет міністрів та діяльність силовиків у сфері подолання корупції та зміцнення правопорядку.

Скоріш за все, на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу буде голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Про угоду

У суботу США підписали історичну угоду з афганським угрупованням "Талібан", яка може прокласти шлях до повного виведення іноземних військ з Афганістану протягом наступних 14 місяців і стати кроком до припинення 18-річної війни.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше семи тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Міноборони Туреччини заявило, що збройні сили країни знищили 56 солдатів армії Башара Асада на північному заході Сирії.

В Україну в суботу повернулися рибалки, яких нещодавно затримали росіяни в Азовському морі. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності.

У провадженні спецпідрозділу ДБР з розслідування "справ Майдану" станом на кінець лютого перебуває 51 кримінальне провадження.

У інфекційне відділення обласної лікарні із клінічними ознаками грипу госпіталізовано чернівчанина, який із 21 лютого подорожував Італією.

Державна прикордонна служба нагадує, що з 1 березня українці зможуть їздити до Росії тільки за закордонними паспортами.

У Сполучених Штатах зафіксовано перший випадок смерті в результаті зараження вірусом COVID-2019.