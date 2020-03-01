Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини суботи і ночі: порядок денний засідання Ради, угода США і Талібану, 

Неділя, 1 березня 2020, 07:00

Парламент позачергово збереться для розгляду питання про Кабмін, США та Талібан примирились – новини, які були актуальні 29 лютого.

Про позачергове засідання Ради

На позачерговому засіданні Верховної Ради, що відбудеться 4 березня, серед іншого планується розгляд питань про Кабінет міністрів та діяльність силовиків у сфері подолання корупції та зміцнення правопорядку.

Скоріш за все, на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу буде голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Про угоду

У суботу США підписали історичну угоду з афганським угрупованням "Талібан", яка може прокласти шлях до повного виведення іноземних військ з Афганістану протягом наступних 14 місяців і стати кроком до припинення 18-річної війни.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше семи тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Міноборони Туреччини заявило, що збройні сили країни знищили 56 солдатів армії Башара Асада на північному заході Сирії.

В Україну в суботу повернулися рибалки, яких нещодавно затримали росіяни в Азовському морі. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності.

У провадженні спецпідрозділу ДБР з розслідування "справ Майдану" станом на кінець лютого перебуває 51 кримінальне провадження.

У інфекційне відділення обласної лікарні із клінічними ознаками грипу госпіталізовано чернівчанина, який із 21 лютого подорожував Італією.

Державна прикордонна служба нагадує, що з 1 березня українці зможуть їздити до Росії тільки за закордонними паспортами.

У Сполучених Штатах зафіксовано перший випадок смерті в результаті зараження вірусом COVID-2019.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: