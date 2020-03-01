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Словаччина: блок президента, прем’єр та усі угорці сенсаційно програли вибори

Неділя, 1 березня 2020, 07:58
Словаччина: блок президента, прем’єр та усі угорці сенсаційно програли вибори

За результатами підрахунку голосів на парламентських виборах сусідню Словаччину чекає повне перезавантаження влади: коаліцію створять досі опозиційні партії.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Результати голосування (наразі підраховано 99,59% бюлетенів) у Словаччині суттєво розбіглися із прогнозом соціологів, також є принципові відмінності із результатами екзитполу.

Перше місце, як і очікувалося, отримали словацькі популісти – опозиційна партія OľaNO ("Звичайні люди та незалежні особи"), яка суттєво нарощувала рейтинг останнім часом. Станом на зараз вони отримують 25,02% голосів, або 53 мандати у парламенті (всього у Словаччині 150 депутатів). Через величезний відрив від потенційних партнерів по коаліції ця партія напевно отримає посаду прем'єр-міністра.

Чинна партія влади SMER-SD, яка керувала державою з 2006 року (із нетривалою перервою в 2010-12 роках), отримала 2 місце із доволі високим показником у 18,3% (38 мандатів), але майже напевно йде у опозицію, оскільки всі її партнери по коаліції не подолали виборчий бар’єр і лишаються поза парламентом.

Зокрема, поза парламентом лишилися обидві угорські партії, чого ще ніколи не було в історії Словаччини (угорська меншина складає близько 10% населення країни).

Ще однією сенсацією стала поразка блоку партій "Прогресивна Словаччина" та "Разом" створеного за підтримки чинної президентки Словаччини Зузанни Чапутової. Він набрав 6 95%, у той час як прохідний бар’єр для партійних блоків – 7%. Жодне опитування, а також екзитпол не ставили під сумнів потрапляння соратників Чапутової в парламент; очікувалося, що вона потрапить у нову коаліцію.

Третє місце обійняла ще одна популістська партія "Ми-родина", вона отримала 8,24% (17 місць в парламенті). Четверті – проросійські ультранаціоналісти L’SNS із 7,97% (теж 17 місць). Замикають список парламентських партій лібертаріанська "Свобода і солідарність" (6,21%, 13 місць) та  партія екс-президента Андрея Кіски "Для людей" (5,76%, 12 місць)

Про спрямування партії, їхні політичні позиції та ставлення до України читайте у статті  "Між популістом та "друзями Путіна": чим важливі для України вибори у Словаччині". 

Теми: Словаччинавибори
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