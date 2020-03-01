Пункт пропуску "Мар'їнка" відновив роботу після обстрілів бойовиків

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Мар’їнка" відновив роботу у штатному режимі після припинення пропуску громадян через обстріл бойовиками позицій ООС з протитанкового ракетного комплексу.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Враховуючи стабілізацію безпекової ситуації в межах дорожнього коридору "Донецьк-Курахове", командувачем об’єднаних сил прийнято рішення про відновлення роботи контрольного пункту в’їзду-виїзду "Мар’їнка".

Деталі: КПВВ функціонує за графіком весняного періоду, пропускні операції будуть здійснюватися до 18:30.

У ДПСУ зазначили, що решта КПВВ на лінії розмежування також розпочали роботу за графіком весняного періоду: пропускні операції здійснюються з 7:00 до 18:30.

Що передувало:

29 лютого російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з протитанкового ракетного комплексу позицій підрозділів Об’єднаних сил неподалік КПВВ "Мар’їнка", здійснення пропуску через КПВВ було тимчасово припинено.

Прикордонники вжили заходів щодо забезпечення безпеки громадян та персоналу. Рішенням Командувача об’єднаних сил введено режим "Червоний" до окремого розпорядження.

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