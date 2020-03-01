Справжня весна: в середині тижня в Україні до +18

У понеділок, 2 березня, на заході, півночі та в центральній частині України очікуються дощі, на решті території без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Температура повітря вночі від 3° морозу на сході до 4° тепла в центрі, вдень 6-11° тепла.

Впродовж 2 березня в Україні, крім східної частини, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та області 2 березня вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.

Разом з тим, 3 березня в Україні очікується суттєве потепління – на заході та півдні температура підніметься до +15°.

Вночі подекуди дощі, вдень без опадів.

4 березня температура підніметься до +18 у Вінницькій області. В більшості областей вдень – від 11 до 17 тепла.

На заході України вночі та вдень дощі.

5 березня в усій Україні буде хмарно, на Західній Україні дощі. Температура трохи знизиться – до +15.

6 березня дощі накриють всю територію України.

Температура в західних областях вдень 4-6° тепла, на сході і півдні до +13°.