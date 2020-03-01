Трамп каже, що обговорює з Ердоганом тему Patriot

Вашингтон і Анкара обговорюють безліч питань, що стосуються Сирії, зокрема і тему зенітних ракетних комплексів Patriot.

Про це сказав президент США Дональд Трамп, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Ми провели багато розмов з президентом Ердоганом в зв'язку з ситуацією в Сирії. І ми обговорюємо як раз те, про що ви питаєте", - відповів Трамп на питання про те, чи обговорював він з Реджепом Таїпом Ердоганом тему Patriot.

"Ми провели багато розмов з президентом Ердоганом в зв'язку з ситуацією в Сирії. І ми обговорюємо як раз те, про що ви питаєте", - відповів Трамп на питання про те, чи обговорював він з Реджепом Таїпом Ердоганом тему Patriot.

Відколи підтримувані Туреччиною повстанці за підтримки турецьких військових розпочали контрнаступ на сході Ідлібу, російські військові "закрили" повітряний простір над Сирією, щоб не допустити туди турецької авіації.