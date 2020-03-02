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Промисловий безвіз: Україна та ЄС домовляються про план підготовки угоди

Понеділок, 2 березня 2020, 07:48

У понеділок, 2 березня, у Києві обговорюватимуть терміни початку роботи технічної місії, що має перевірити готовність України до переговорів щодо "промислового безвізу" з ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Стосовно лінії ЄС: завтра будемо зустрічати гостей з Брюсселя і працювати з ними над планом заходів щодо підписання договору про промисловий безвіз. Це дуже важлива історія для нашої економіки і наша мета тут відкрити нові можливості для українського бізнесу, залучити більше інвестицій", - цитує "Інтерфакс-Україна" заяву Кулеби, що прозвучала  в неділю в ефірі програми "Реальна політика" з Євгеном Кисельовим на каналі "Україна 24".

В офісі віцепрем'єра "Європейській правді" повідомили, що йдеться не про окрему місію, присвячену "промбезвізу", а про переговори під час іншого візиту високого рівня. 

Водночас, за даними джерел "Європейської правди", недавно Україна отримала з Брюсселя лист із планом заходів щодо підписання договору, у якому ЄС запропонував провести візит технічної місії тільки восени. Київ це не влаштовує, тож очікується, що на переговорах українська сторона переконуватиме європейську змінити свою пропозицію.

Як відомо, Київ сподівається розпочати процес переговорів щодо укладання Угоди ACAA – так званого "промислового безвізу". Наприкінці січня торговий представник України Тарас Качка повідомив, що Київ і Брюссель домовились про візит попередньої технічної місії для оцінки готовності України щодо "промислового безвізу" "найближчими тижнями".

Європейська комісія вважає складним, але реалістичним завданням початок переговорів щодо угоди ACAA за підсумками 2020 року.

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Теми: безвізЄСєвроінтеграціяУкраїнаекономіка
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