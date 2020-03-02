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Голова "Слуги народу": Цієї весни точно треба саджати

Понеділок, 2 березня 2020, 10:43
Голова Слуги народу: Цієї весни точно треба саджати

Голова партії "Слуга народу" і заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявляє, що цієї весни точно треба почати посадки, як цього вони обіцяли під час передвиборчої кампанії.

Джерело: виступ Корнієнка на погоджувальній раді 2 березня  

Пряма мова: "Щодо загально політичної ситуації. Дійсно, прийшла весна, багато людей очікує посадок, які ми обіцяли в минулому році. Зрозуміло, що минулої весни ми просто б не встигли це зробити. Цієї весни точно це треба буде робити".

Деталі: Саме тому, за словами Корнієнка, дуже важливо 4 березня "провести дуже серйозну розмову"  з очільниками правоохоронних органів.

Корнієнко додав, що в першу чергу треба з’ясувати у керівника Офісу генпрокурора Руслана Рябошапки, чому реформа прокуратури "заважає висувати конкретні підозри".

Також, за його словами, має бути "розмова непроста з Національним антикорупційним бюро, яке довго розповідало протягом останніх 5 років, що їм заважає відсутність політичної волі".

Корнієнко нагадав, що президент змінився, політична воля змінилась, а роботи НАБУ все одно не видно, тому "треба піднімати конкретні питання, як цю роботу налагодити".

Корнієнко додав, що є питання і до очільників МВС, СБУ і ДБР – зокрема, щодо "поточної діяльності розслідування тих резонансних справ, які у всіх на слуху".

За словами голови партії "СН", наразі спільне завдання усіх "зробити так, щоб справедливість у країні почала відновлюватись – у формі посадок, не у формі посадок, але щоб люди бачили конкретний результат роботи правоохоронної системи".

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Передісторія:

  • Взимку та навесні 2019 року Україну заполонили біг-борди і сіті-лайти від команди на той час кандидата в президенти Володимира Зеленського зі словами "Весна покаже, хто де вкрав", "Прийде весна – саджати будемо", яка натякала на те, що після виборів президент Зеленський саджатиме корупціонерів.
  • Але вже на другий день після другого туру виборів, представник команди кандидата у президенти Володимира Зеленського Олександр Данилюк заявив, що президент не може саджати чи не саджати людей.
  • Сам Зеленський у своєму інтерв’ю до 100 днів президенства заявив, що судові процеси над корупціонерами почнуться восени 2019 року. 
  • Станом на весну 2020 року немає ще жодного вироку по топ-корупціонерах, а гучні справи так і залишаються нерозслідувані. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуОфіс генпрокурораМВС
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