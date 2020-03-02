До 22° тепла: в Україну йде значне потепління

У найближчі дві доби в Україні очікується істотне потепління в зв'язку з поширенням теплого повітря з південного заходу Європи.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 3 березня в північних, Волинській, Рівненській, більшості центральних і Харківській областях вночі можливий невеликий дощ. Удень опади можливі в Закарпатській області та Карпатах.

Вітер переважно південний 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°, в південних областях до 18° тепла.

У Києві в ніч на вівторок невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі 3-5° тепла, вдень до 12-14° тепла.

У середу 4 березня майже на всій території України без опадів, дощ можливий лише в західних областях. Вітер південний, південно-східний, на заході країни - північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-9° тепла, вдень 14-19° тепла. У південних і центральних областях повітря місцями прогріється до 20-22° тепла. У більшості західних областей 8-13° тепла.

У Карпатах і Закарпатті – вночі дощ з мокрим снігом, місцями значні опади. Вдень помірний дощ. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-6°. У Закарпатській області місцями 7-12° тепла.

У Києві в середу без опадів, вітер південний 7-12 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 14-16° тепла.

Додатково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії, найвища температура вдень 3 березня в Києві була зафіксована в 1997 році і склала 13,3° тепла, найнижча вночі - 22,8° морозу в 1929 році.