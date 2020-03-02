Чоловік застрелив молоду жінку і намагався вбити очевидця на Львівщині

Правоохоронці розшукують 56-річного Віктора Тура, підозрюваного у вбивстві 22-річної дівчини та у замаху на вбивство очевидця у Львівській області.

Джерело: пресслужба поліції з посиланням на начальника головного управління Нацполіції у Львівській області Василя Віконського

Пряма мова: "Встановлено, що близько 21:00 на вулиці Садовій у Пустомитах 56-річний житель Харківської області вистрілив у голову своїй знайомій, 22-річній мешканці міста Яворів, а також поранив очевидця події, котрий кинувся на допомогу дівчині. Зловмисник втік на мікроавтобусі "Фольксваген Т5"".

Деталі: Внаслідок отриманого поранення дівчина померла дорогою до лікарні у кареті "швидкої", а 42-річний мешканець Пустомитівського району з вогнепальним пораненням грудної клітини був госпіталізований.

За цим фактом відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ та ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) ККУ.

Невдовзі в лісовому масиві між селами Наварія та Поршна Пустомитівського району поліцейські виявили мікроавтобус, на якому втік зловмисник.

Наразі правоохоронці розшукують Тура Віктора Васильовича, 1963 року народження.

Відзначається, що він має зріст близько 170 см, шатен, носить бороду, одягнений був у довгу коричневу шкіряну куртку, темно-синій светр та темні штани.

Також повідомляється, що розшукуваний може бути озброєний.