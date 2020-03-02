Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чоловік застрелив молоду жінку і намагався вбити очевидця на Львівщині

Понеділок, 2 березня 2020, 12:11
Чоловік застрелив молоду жінку і намагався вбити очевидця на Львівщині

Правоохоронці розшукують 56-річного Віктора Тура, підозрюваного у вбивстві 22-річної дівчини та у замаху на вбивство очевидця у Львівській області. 

Джерело: пресслужба поліції з посиланням на начальника головного управління Нацполіції у Львівській області Василя Віконського

Пряма мова: "Встановлено, що близько 21:00 на вулиці Садовій у Пустомитах 56-річний житель Харківської області вистрілив у голову своїй знайомій, 22-річній мешканці міста Яворів, а також поранив очевидця події, котрий кинувся на допомогу дівчині. Зловмисник втік на мікроавтобусі "Фольксваген Т5"".

Деталі: Внаслідок отриманого поранення дівчина померла дорогою до лікарні у кареті "швидкої", а 42-річний мешканець Пустомитівського району з вогнепальним пораненням грудної клітини був госпіталізований.

За цим фактом відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ та ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) ККУ.

Невдовзі в лісовому масиві між селами Наварія та Поршна Пустомитівського району поліцейські виявили мікроавтобус, на якому втік зловмисник.

Наразі правоохоронці розшукують Тура Віктора Васильовича, 1963 року народження. 

 

Відзначається, що він має зріст близько 170 см, шатен, носить бороду, одягнений був у довгу коричневу шкіряну куртку, темно-синій светр та темні штани.

Також повідомляється, що розшукуваний може бути озброєний.

Українська правда
Теми: поліціяЛьвівщинавбивстворозшук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
поліція
Кабмін призначив голову Нацполіції
У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: