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Бойовики обстріляли Красногорівку на Донеччині, постраждала жінка

Понеділок, 2 березня 2020, 12:21
Бойовики обстріляли Красногорівку на Донеччині, постраждала жінка

Бойовики так званої "ДНР" обстріляли Красногорівку, розбитимо склом внаслідок розриву міни поблизу будинку поранило місцеву мешканку.

Джерело: командування Операції об’єднаних сил

Дослівно: "Сьогодні, 2 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре свідомо пішли на загострення ситуації на лінії зіткнення, при цьому зумисно порушуючи усі існуючі домовленості з припинення вогню.

Російські окупанти цілеспрямовано обстріляли населений пункт Красногорівка у Мар’їнському районі Донецької області. Противник вів вогонь на ураження по будинкам мирних жителів із застосуванням мінометів калібру 120 мм, чудово розуміючи, що обстріли становитимуть загрозу життю та здоров'ю цивільного населення.

Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено одного мешканця. Постраждалій жінці оперативно надали медичну допомогу".

Деталі: Командування ООС заявляє, що "такі зухвалі дії російських окупантів зайвий раз свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України".

Підрозділи ООС для подолання вогню противника та припинення збройних провокацій "використовували наявні вогневі засоби та дали по російським окупантам адекватну відповідь, наносячи ефективне вогневе ураження".

Втрати противника уточнюються.

Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що "жоден акт агресії і в подальшому не залишиться без належної відповіді".

Теми: Донбасбойові діїООС
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