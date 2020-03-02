Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Киву викликали до ДБР, щоб вручити підозру

Понеділок, 2 березня 2020, 12:39
Киву викликали до ДБР, щоб вручити підозру

Народного депутата "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву викликали до державного бюро розслідувань, щоб вручити підозру у нанесенні легких тілесних ушкоджень.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За дорученням генерального прокурора слідчий Державного бюро розслідувань 27 лютого 2020 року з дотриманням вимог ст. 135 КПК України для вручення письмового повідомлення про підозру на 02 березня 2020 року на 14:00 год. викликав народного депутата України".

Деталі: Якщо Кива не з’явиться до ДБР без поважних причин і не повідомить, чому не прийшов, на нього можуть накласти грошове стягнення або застосувати привід.

Згідно з повісткою, подію кваліфікували за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я).

 
 

Що було раніше: 22 січня генпрокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом нанесення народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.

Того дня у ресторані "Моссо" в Києві сталася бійка між Кивою та іншим гостем закладу.

На опублікованих у мережі записах видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і раптово б’є його головою  в обличчя. У свою чергу, чоловік завдає йому удар в обличчя.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОПЗЖОфіс генпрокурораРябошапка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
ОПЗЖ
Нардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України
Григорію Суркісу лишили звання "почесного громадянина" Харківської області
СБУ арештувала активи депутата-зрадника від ОПЗЖ на 500 мільйонів гривень
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: