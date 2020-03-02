Киву викликали до ДБР, щоб вручити підозру

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Понеділок, 2 березня 2020, 13:39

Народного депутата "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву викликали до державного бюро розслідувань, щоб вручити підозру у нанесенні легких тілесних ушкоджень.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За дорученням генерального прокурора слідчий Державного бюро розслідувань 27 лютого 2020 року з дотриманням вимог ст. 135 КПК України для вручення письмового повідомлення про підозру на 02 березня 2020 року на 14:00 год. викликав народного депутата України".

Деталі: Якщо Кива не з’явиться до ДБР без поважних причин і не повідомить, чому не прийшов, на нього можуть накласти грошове стягнення або застосувати привід.

Згідно з повісткою, подію кваліфікували за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я).

 
 

Що було раніше: 22 січня генпрокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом нанесення народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.

Того дня у ресторані "Моссо" в Києві сталася бійка між Кивою та іншим гостем закладу.

На опублікованих у мережі записах видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і раптово б’є його головою  в обличчя. У свою чергу, чоловік завдає йому удар в обличчя.

Українська правда
Теми: ОПЗЖ Офіс генпрокурора Рябошапка


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