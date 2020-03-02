Пристайко каже, що Зеленський з ним про відставку не говорив

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко не обговорював з президентом Володимиром Зеленським свою можливу відставку.

Джерело: відповідь Пристайка на прес-конференції з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде в Києві в понеділок, яку наводить "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Пристайка: "9 місяців тому, трохи навіть більше, коли президент Зеленський запропонував мені стати міністром закордонних справ, у нас була з ним домовленість про те, що наша розмова час від часу буде відновлюватися про те: ми продовжуємо працювати далі чи нам треба розійтися... розмови, яка б сказала "слухай, давай ми будемо завершувати", - поки не було".

"Дійсно є достатньо інформації, і це активно обговорюється, і не тільки моє прізвище, а й усіх інших міністрів, включаючи прем'єр-міністра. Я думаю, що ми достатньо раз сказали, що ми готові до відставки. Питання в тому: ми пообіцяли служити народу України, ми були запрошені президентом Зеленського, і якщо в наших послугах більше немає потреби, ми готові продовжувати займатися чимось іншим: ніякої трагедії тут немає".

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