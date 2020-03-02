Пристайко каже, що Зеленський з ним про відставку не говорив

622 перегляди
Понеділок, 2 березня 2020, 14:53

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко не обговорював з президентом Володимиром Зеленським свою можливу відставку.

Джерело: відповідь Пристайка на прес-конференції з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде в Києві в понеділок, яку наводить "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Пристайка: "9 місяців тому, трохи навіть більше, коли президент Зеленський запропонував мені стати міністром закордонних справ, у нас була з ним домовленість про те, що наша розмова час від часу буде відновлюватися про те: ми продовжуємо працювати далі чи нам треба розійтися... розмови, яка б сказала "слухай, давай ми будемо завершувати", - поки не було".

"Дійсно є достатньо інформації, і це активно обговорюється, і не тільки моє прізвище, а й усіх інших міністрів, включаючи прем'єр-міністра. Я думаю, що ми достатньо раз сказали, що ми готові до відставки. Питання в тому: ми пообіцяли служити народу України, ми були запрошені президентом Зеленського, і якщо в наших послугах більше немає потреби, ми готові продовжувати займатися чимось іншим: ніякої трагедії тут немає".

Більше читайте у матеріалах УП "Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном"

"Нове обличчя" на всі часи. Чи справді Зеленський хоче змінити Гончарука на Тігіпка

Що цьому передувало:

  • 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
  • Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.
  • За даними УП, главу МЗС Вадима Пристайка може замінити чинний віцепрем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба.

Теми: Кабінет міністрів МЗС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Корнієнко: Треба системно переглянути роботу уряду, бо люди не відчули результату 2 березня 2020, 12:14
Гончарук прокоментував вечерю з главою Офісу президента 2 березня 2020, 11:46
Насичений тиждень Ради: земля, питання Кабміну, звіт правоохоронців 2 березня 2020, 11:22
Усі новини
Головні новини
Коронавірус в ЄС: рівень ризику захворювання підвищили до "високого"
У Росію лише за закордонпаспортом: людей уже завертають на кордоні
"Буде весело": Богдан знайшов собі нову "стару" роботу
Бойовики обстріляли Красногорівку на Донеччині, постраждала жінка
Усі новини
дослідження

Вчені виявили зв'язок між курінням марихуани та одним із видів раку

поради

Як правильно почистити пензлі для макіяжу?

інтерв'ю

Актор В'ячеслав Довженко: Не вірю, що у нас масовий глядач тупий