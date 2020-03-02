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Протестувальники перекрили центральну вулицю Кишинева

Понеділок, 2 березня 2020, 15:41

У Кишиневі 2 березня ветерани війни в Придністров'ї, які протестували перед будівлею уряду, заблокували дорожній рух по вулиці Пушкіна. Проспект Штефана чел Маре теж перекритий.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker

Протестувальники повністю перекрили рух на перехресті проспекту Штефана чел Маре і вулиці Пушкіна. Не можуть проїхати ні машини, ні тролейбуси. Водії намагаються умовити їх пропустити машини, але протестувальники не погоджуються. "Ідіть до Кіку", - порадила учасниця акції. Машину швидкої допомоги демонстранти пропустили.

Демонстранти вимагали зустрічі з Кіку, але вона наразі не відбулася. Протестувальники відмовилися обговорювати щось без преси, а прем'єр відмовився говорити в присутності журналістів. На думку Кіку, зустріч віч-на-віч була б ефективнішою.

Нагадаємо, вранці 2 березня ветерани війни в Придністров'ї, які вимагають відставки уряду та виведення російських військ з території Молдови, оточили вхід до будівлі уряду та розбили скляні двері.

2 березня у Молдові відзначають річницю від початку конфлікту в Придністров’ї.

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Теми: Молдовамітинги
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