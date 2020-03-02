ОП: На каналі для окупованих територій транслюватиметься "найпреміальніший контент"

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Понеділок, 2 березня 2020, 17:23

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував, що на новому каналі для окупованих територій, який називатиметься "Дім", транслюватимуть найкращий український контент.

Джерело: Тимошенко під час пресконференції в Укрінформі

Пряма мова: "Достукатися до аудиторії просто новинним контентом неможливо. Тому ми провели переговори з усіма великими гравцями телевізійного ринку в Україні і домовилися, що вони разом із нами працюватимуть на те, щоб ми доносили сигнали до тимчасово окупованих територій.

Як саме — ми домовилися, що на цьому каналі буде найпреміальніший контент, який є в Україні. Це і серіали, і ток-шоу, і розважальні шоу, наприклад, футбольні матчі, різні спортивні трансляції".

Деталі: За словами Тимошенка, у найближчий час канал розпочне виробництво своїх новин, а далі планується запуск інших форматів.

Серед них будуть ранкові програми і ток-шоу.

Передісторія: Державний телеканал для тимчасово окупованих територій мав розпочати мовлення 15 лютого. Водночас 7 лютого Бородянський повідомив, що телеканал розпочне мовлення 1 березня 2020 року. Зазначалось, що його назву та конкурс на посаду керівника оголосять згодом.

Режисер "Слуги народу" Олексій Кирющенко допомагав формувати концепцію нового державного каналу для тимчасово окупованих територій.

Теми: ЗМІ Донбас телебачення


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