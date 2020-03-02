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ОП: На каналі для окупованих територій транслюватиметься "найпреміальніший контент"

Понеділок, 2 березня 2020, 16:23
ОП: На каналі для окупованих територій транслюватиметься найпреміальніший контент

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував, що на новому каналі для окупованих територій, який називатиметься "Дім", транслюватимуть найкращий український контент.

Джерело: Тимошенко під час пресконференції в Укрінформі

Пряма мова: "Достукатися до аудиторії просто новинним контентом неможливо. Тому ми провели переговори з усіма великими гравцями телевізійного ринку в Україні і домовилися, що вони разом із нами працюватимуть на те, щоб ми доносили сигнали до тимчасово окупованих територій.

Як саме — ми домовилися, що на цьому каналі буде найпреміальніший контент, який є в Україні. Це і серіали, і ток-шоу, і розважальні шоу, наприклад, футбольні матчі, різні спортивні трансляції".

Деталі: За словами Тимошенка, у найближчий час канал розпочне виробництво своїх новин, а далі планується запуск інших форматів.

Серед них будуть ранкові програми і ток-шоу.

Передісторія: Державний телеканал для тимчасово окупованих територій мав розпочати мовлення 15 лютого. Водночас 7 лютого Бородянський повідомив, що телеканал розпочне мовлення 1 березня 2020 року. Зазначалось, що його назву та конкурс на посаду керівника оголосять згодом.

Режисер "Слуги народу" Олексій Кирющенко допомагав формувати концепцію нового державного каналу для тимчасово окупованих територій.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІДонбастелебачення
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