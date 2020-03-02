Рябошапка анонсував нові розслідування щодо посадовців режиму Януковича
Офіс генерального прокурора активізує розслідування справ проти колишніх високопосадовців режиму експрезидента-втікача Віктора Януковича, що має унеможливити скасування щодо них санкцій Євросоюзу.
Джерело: генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, якого цитує "Укрінформ"
Пряма мова Рябошапки: "Ми зараз зробили аудит справ щодо підсанкційних осіб. Велика частина з них передана до НАБУ (Національного антикорупційного бюро України, – ред.), яке користується довірою у європейських партнерів… Ми вже проводили декілька нарад, де розпланували, яким чином можна активізувати розслідування і, нарешті, надати європейським партнерам докази того, що ці розслідування не заморожені, але активізовані й розслідуються далі".
Деталі: Рябошапка зазначив, що не всі матеріали, які надавалися раніше Генеральною прокуратурою ЄС, підтверджували активність і результативність слідства за цими справами. Відповідно, європейська сторона мала підстави не продовжувати персональні обмежувальні заходи проти деяких представників режиму Януковича.
Генпрокурор повідомив, що його відомство виступило з ініціативою оголосити у міжнародний розшук таких осіб, які наразі перебувають лише в українському розшуку.
Чому це важливо: Такі дії дадуть можливість застосувати до деяких експосадовців спеціальну процедуру заочного засудження, а також продовжити щодо них персональні санкції.
Нагадаємо:
- 11 лютого в ЄС ухвалили рішення про скасування санкцій проти експрем'єра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.
- Востаннє ЄС продовжував санкції проти Януковича та його соратників 4 березня 2019 році. В оприлюдненому рішенні, окрім Віктора Януковича, містилися прізвища 11 його соратників. Санкції чинні до 6 березня 2020 року, а отже найближчим часом ЄС ухвалить рішення про їх перегляд.
- Торік ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича
- Андрія Клюєва.Ще раніше зняв обмеження з колишнього міністра юстиції Олени Лукаш та нардепа Сергія Клюєва, ексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.