Рябошапка анонсував нові розслідування щодо посадовців режиму Януковича

Офіс генерального прокурора активізує розслідування справ проти колишніх високопосадовців режиму експрезидента-втікача Віктора Януковича, що має унеможливити скасування щодо них санкцій Євросоюзу.

Джерело: генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Рябошапки: "Ми зараз зробили аудит справ щодо підсанкційних осіб. Велика частина з них передана до НАБУ (Національного антикорупційного бюро України, – ред.), яке користується довірою у європейських партнерів… Ми вже проводили декілька нарад, де розпланували, яким чином можна активізувати розслідування і, нарешті, надати європейським партнерам докази того, що ці розслідування не заморожені, але активізовані й розслідуються далі".

Деталі: Рябошапка зазначив, що не всі матеріали, які надавалися раніше Генеральною прокуратурою ЄС, підтверджували активність і результативність слідства за цими справами. Відповідно, європейська сторона мала підстави не продовжувати персональні обмежувальні заходи проти деяких представників режиму Януковича.

Генпрокурор повідомив, що його відомство виступило з ініціативою оголосити у міжнародний розшук таких осіб, які наразі перебувають лише в українському розшуку.

Чому це важливо: Такі дії дадуть можливість застосувати до деяких експосадовців спеціальну процедуру заочного засудження, а також продовжити щодо них персональні санкції.

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