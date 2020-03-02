Прокурор Одеської області не пройшов атестацію і буде звільнений
Понеділок, 2 березня 2020, 18:13
Прокурор Одеської області Максим Вихор і його заступник Олександр Луняченко (колишній суддя) провалили перший етап атестації співробітників регіональних прокуратур.
Джерело: Думська
Деталі: Тестування на знання законодавства співробітники прокуратури проходили 2 березня. У списку осіб, які успішно склали іспит, обох прокурорів немає: вони не набрали мінімальні 70 балів.
В результаті правоохоронців не допустили до другого етапу атестації, і тепер їх мають звільнити з органів прокуратури.
Перший заступник прокурора області Роман Гончаров і заступник Сергій Гудзенко тести склали успішно.