Прокурор Одеської області не пройшов атестацію і буде звільнений

Прокурор Одеської області Максим Вихор і його заступник Олександр Луняченко (колишній суддя) провалили перший етап атестації співробітників регіональних прокуратур.

Джерело: Думська

Деталі: Тестування на знання законодавства співробітники прокуратури проходили 2 березня. У списку осіб, які успішно склали іспит, обох прокурорів немає: вони не набрали мінімальні 70 балів.

В результаті правоохоронців не допустили до другого етапу атестації, і тепер їх мають звільнити з органів прокуратури.

Перший заступник прокурора області Роман Гончаров і заступник Сергій Гудзенко тести склали успішно.