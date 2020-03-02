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Прокурор Одеської області не пройшов атестацію і буде звільнений

Понеділок, 2 березня 2020, 18:13
Прокурор Одеської області не пройшов атестацію і буде звільнений

Прокурор Одеської області Максим Вихор і його заступник Олександр Луняченко (колишній суддя) провалили перший етап атестації співробітників регіональних прокуратур.

Джерело: Думська

Деталі: Тестування на знання законодавства співробітники прокуратури проходили 2 березня. У списку осіб, які успішно склали іспит, обох прокурорів немає: вони не набрали мінімальні 70 балів.

В результаті правоохоронців не допустили до другого етапу атестації, і тепер їх мають звільнити з органів прокуратури.

Перший заступник прокурора області Роман Гончаров і заступник Сергій Гудзенко тести склали успішно.

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс генпрокурорапрокуратураОдеська область
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