Майже половина росіян проти обнулення термінів Путіна

Думки росіян про зняття обмежень на кількість президентських термінів для Володимира Путіна розділилися майже порівну.

Джерело: опитування Левада-центру

Деталі: На запитання, чи хотіли б респонденти бачити Володимира Путіна президентом Росії після 2024 року, 46% відповіли ствердно і 40% висловилися проти.

При цьому не схвалюють рішення Держдуми РФ про обнулення президентських термінів 47% опитаних, а підтримують це рішення 48%.

Серед тих, хто підтримує обнулення термінів для Путіна, лише 31% опитаних відчуває у зв'язку з цим почуття задоволення і надії.

Обурення, подив і втому це рішення викликало у 40% росіян. При цьому 23% поставилися до обнулення президентських термінів байдуже.

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