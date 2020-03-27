Майже половина росіян проти обнулення термінів Путіна
Думки росіян про зняття обмежень на кількість президентських термінів для Володимира Путіна розділилися майже порівну.
Джерело: опитування Левада-центру
Деталі: На запитання, чи хотіли б респонденти бачити Володимира Путіна президентом Росії після 2024 року, 46% відповіли ствердно і 40% висловилися проти.
При цьому не схвалюють рішення Держдуми РФ про обнулення президентських термінів 47% опитаних, а підтримують це рішення 48%.
Серед тих, хто підтримує обнулення термінів для Путіна, лише 31% опитаних відчуває у зв'язку з цим почуття задоволення і надії.
Обурення, подив і втому це рішення викликало у 40% росіян. При цьому 23% поставилися до обнулення президентських термінів байдуже.
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Передісторія:
- 20 січня президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект про зміни до Конституції Росії. В основу ініціативи лягли тези, озвучені Путіним у посланні Федеральним зборам 15 січня, які стосувалися, зокрема, розширення повноважень парламенту і нових критеріїв до кандидатів у президенти.
- 10 березня Державна Дума Російської Федерації підтримала поправку до Конституції РФ про обнулення президентських термінів.
- Сам Путін, виступаючи перед голосуванням, заявив, що нібито не підтримує ідею зняти ліміт числа термінів повноважень президента РФ, але заявив, що президентські терміни можуть бути обнулені, якщо відповідну поправку підтримає Конституційний суд.