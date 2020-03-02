Прокуратура перевірила виправні установи: збитків на 170 мільйонів

У результаті перевірки виправних установ прокуратура розпочала понад 60 кримінальних проваджень, збитки державі оцінили на 170 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба ОГПУ

Дослівно: "Регіональні прокуратури завершили перевірки в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах щодо законності та ефективного використання земель і державного майна, розпочаті в січні за дорученням Офісу Генерального прокурора".

Деталі: Майже всі правопорушення пов’язані із розкраданням та знищенням майна.

Зазначається, що під час перевірки виявили факти розтрати та викрадення державної власності та нецільового використання коштів держави.

"Ця проблема стосується абсолютно всіх установ Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС)", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що найбільші факти маніпуляцій із нерухомістю знайшли у Дніпровській установі покарань №4 та Криворізькій УВП №3. Там не провели реєстрацію 47 об'єктів площею 40,5 тис кв м, які оцінюють у понад 20 мільйонів гривень.

Також зафіксовано факти незаконної передачі земель у низці виправних установ Вінниччини на підставі фіктивних договорів.

"Крім того, прокурорами заявлено 14 судових позовів та внесено понад 120 документів реагування керівництву установ ДКВС в регіонах, де зазначається про порушення закону відносно державного майна на загальну суму понад 100 млн грн", – повідомили у ОГПУ.