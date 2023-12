Венеціанська комісія скасувала засідання через коронавірус

Венеціанська комісія відмовилась від ідеї проведення засідання у Венеції та вирішила погодити заплановані документи письмово.

Джерело: Twitter комісії

Дослівно: "Через поширення коронавірусу на півночі Італії розширене бюро Венеціанської комісії вирішило не проводили пленарне засідання у Венеції. Замість цього невідкладні думки на запит держав та погоджені тексти будуть затверджуватись у письмовій формі".

Following spreading of Corona virus in the north of #Italy, the Enlarged Bureau of the #VeniceCommission decided not to hold the session in #Venice but instead, the most urgent opinions requested by states and uncontroversial texts will be adopted by a written procedure.