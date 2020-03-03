Венеціанська комісія скасувала засідання через коронавірус

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Вівторок, 3 березня 2020, 03:45

Венеціанська комісія відмовилась від ідеї проведення засідання у Венеції та вирішила погодити заплановані документи письмово.

Джерело: Twitter комісії

Дослівно: "Через поширення коронавірусу на півночі Італії розширене бюро Венеціанської комісії вирішило не проводили пленарне засідання у Венеції. Замість цього невідкладні думки на запит держав та погоджені тексти будуть затверджуватись у письмовій формі".

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Нагадаємо:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на 2 березня жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3044 людини, 2803 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 89 тисяч. 

Українська правда


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