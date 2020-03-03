Венеціанська комісія скасувала засідання через коронавірус
Венеціанська комісія відмовилась від ідеї проведення засідання у Венеції та вирішила погодити заплановані документи письмово.
Джерело: Twitter комісії
Дослівно: "Через поширення коронавірусу на півночі Італії розширене бюро Венеціанської комісії вирішило не проводили пленарне засідання у Венеції. Замість цього невідкладні думки на запит держав та погоджені тексти будуть затверджуватись у письмовій формі".
Following spreading of Corona virus in the north of #Italy, the Enlarged Bureau of the #VeniceCommission decided not to hold the session in #Venice but instead, the most urgent opinions requested by states and uncontroversial texts will be adopted by a written procedure.— Venice Commission (@VeniceComm) March 2, 2020
Знати більше: Комунікація – це все. Говоримо про коронавірус, евакуацію українців та готовність країни
Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні
Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання
Нагадаємо:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- Станом на 2 березня жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3044 людини, 2803 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 89 тисяч.