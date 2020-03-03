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В Одесі горів житловий будинок: постраждав рятувальник

Вівторок, 3 березня 2020, 08:47

Рятувальник постраждав внаслідок руйнування сходової клітини під час пожежі в житловому будинку на вулиці Пушкінській, 5 в Одесі.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій в Одеській області

Дослівно: "Внаслідок руйнування сходової клітини між першим та другим поверхами травмовано пожежного-рятувальника, якого бригадою швидкої медичної допомоги госпіталізовано до медичного закладу. Життю та здоров’ю нічого не загрожує". 

 

Деталі: Повідомлення про пожежу надійшло 2 березня о 20:13. Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що загорання та сильне задимлення сталося на першому поверсі житлового будинку.

О 21:07 вогонь на площі 5 кв.м ліквідували. Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів по запасній сходовій клітині евакуювали 9 мешканців будинку, з яких  2 дітей.

Внаслідок пожежі пошкоджено майно в коморі під сходовою клітиною. Причина пожежі та збиток встановлюються.

Загиблих та постраждалих серед мешканців будинку немає.

  

Українська правда
Теми: пожежаОдеса
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