В Одесі горів житловий будинок: постраждав рятувальник

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Вівторок, 3 березня 2020, 09:47

Рятувальник постраждав внаслідок руйнування сходової клітини під час пожежі в житловому будинку на вулиці Пушкінській, 5 в Одесі.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій в Одеській області

Дослівно: "Внаслідок руйнування сходової клітини між першим та другим поверхами травмовано пожежного-рятувальника, якого бригадою швидкої медичної допомоги госпіталізовано до медичного закладу. Життю та здоров’ю нічого не загрожує". 

 

Деталі: Повідомлення про пожежу надійшло 2 березня о 20:13. Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що загорання та сильне задимлення сталося на першому поверсі житлового будинку.

О 21:07 вогонь на площі 5 кв.м ліквідували. Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів по запасній сходовій клітині евакуювали 9 мешканців будинку, з яких  2 дітей.

Внаслідок пожежі пошкоджено майно в коморі під сходовою клітиною. Причина пожежі та збиток встановлюються.

Загиблих та постраждалих серед мешканців будинку немає.

  

Українська правда
Теми: пожежа Одеса


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