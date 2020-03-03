У 2019 році Україна виконала лише 37% завдань за Угодою про асоціацію

Парламент, уряд та інші органи виконавчої влади минулого року виконали лише 37% від запланованих завдань за Угодою про асоціацію з ЄС – це найнижчий показник за останні роки.

Про це свідчить урядовий звіт про виконання Угоди, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Найвищий рівень виконання завдань показав уряд – 53% від заходів, передбачених згідно з планом. Верховна рада виконала всього 12% завдань, інші органи державної влади – 21%.

"Протягом 2019 року було виконано 100% завдань у сферах "Політичний діалог, національна безпека та оборона", "Освіта, навчання, молодь", "Фінансове співробітництво та боротьба з шахрайством", а також "Соціальна політика і трудові відносини", - сказано у звіті.

Найгірший прогрес Україна показала у сферах "Статистика і обмін інформацією", "Управління державними фінансами" та "Захист прав споживачів".

Станом на 1 січня 2020 року загальний прогрес виконання Угоди за 2014-2024 роки склав 43%.

"Найбільшого прогресу за весь час імплементації Угоди про асоціацію досягнуто у сферах "Політичний діалог, національна безпека та оборона" - 86%, "Юстиція, свобода, безпека, права людини" - 82%, "Державні закупівлі" - 80%, "Технічні бар’єри у торгівлі" - 79%, "Підприємництво" - 76%", - йдеться у звіті.

Україна значно відстає від графіка виконання своїх зобов’язань за угодою у таких сферах, як "Транспорт, транспортна інфраструктура, поштові та кур’єрські послуги" (19%), "Фінансовий сектор" (22%), "Енергетика" (29%).

Зазначимо, у 2018 році Україна виконала 52% планових завдань за Угодою про асоціацію, у 2017 році – 41%. При цьому в ці роки органи влади також довиконували "борги" старих років.