МВС взялося на заяву Дубінського про шпигунство за чиновниками США
Нацполіція розпочала розслідування після заяви нардепа "Слуги народу" та ексмедійника олігарха Ігоря Коломойського Олександра Дубінського про слідкування за чиновниками США в Україні.
Джерело: пресслужба МВС, відео брифінгу Дубінського від 23 січня 2020 року
Дослівно МВС: "Народний депутат України О. Дубінський та адвокат Т. Костіна передали міністру внутрішніх справ Арсену Авакову матеріали щодо фактів можливого стеження в Україні за посадовцями США.
Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.163 КК України. Всі надані матеріали долучені до матеріалів цього кримінального провадження".
Деталі: Аваков заявив, що МВС буде діяти спільно з відповідними правоохоронними органам США.
Хід розслідування перебуває під особливим контролем керівництва МВС.
Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко у коментарі "УП" сказав, що не знає про слідкування за якими посадовцями йдеться.
Що було раніше: У січні 2020 року Дубінський на брифінгу заявив, що "низка ЗМІ, яка фінансується з бюджету США, Держдепу США та фонду Сороса використовується для слідкування за громадянами України та США".
Передісторія:
- У січні комітет із розвідки Палати представників Сенату США опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції посла США Марі Йованович в Україні за нею нібито незаконно стежили, а також, що можливо, приватні особи втручалися в роботу її електронних гаджетів на замовлення громадян США.
- За цим фактом Нацполіція відкрила відповідні кримінальні провадження.
- Американські ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп відкликав Йованович на тлі скарг його прибічників, зокрема особистого адвоката Руді Джуліані, на те, що вона перешкоджає спробам переконати Київ провести розслідування стосовно можливого майбутнього конкурента Трампа на виборах демократа Джозефа Байдена.