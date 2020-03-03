МВС взялося на заяву Дубінського про шпигунство за чиновниками США

Нацполіція розпочала розслідування після заяви нардепа "Слуги народу" та ексмедійника олігарха Ігоря Коломойського Олександра Дубінського про слідкування за чиновниками США в Україні.

Джерело: пресслужба МВС, відео брифінгу Дубінського від 23 січня 2020 року

Дослівно МВС: "Народний депутат України О. Дубінський та адвокат Т. Костіна передали міністру внутрішніх справ Арсену Авакову матеріали щодо фактів можливого стеження в Україні за посадовцями США.

Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.163 КК України. Всі надані матеріали долучені до матеріалів цього кримінального провадження".

Деталі: Аваков заявив, що МВС буде діяти спільно з відповідними правоохоронними органам США.

Хід розслідування перебуває під особливим контролем керівництва МВС.

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко у коментарі "УП" сказав, що не знає про слідкування за якими посадовцями йдеться.

Що було раніше: У січні 2020 року Дубінський на брифінгу заявив, що "низка ЗМІ, яка фінансується з бюджету США, Держдепу США та фонду Сороса використовується для слідкування за громадянами України та США".

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