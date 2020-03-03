Путін: Люди, які довели до революції, у владі не затримуються

Президент Росії Володимир Путін вважає, що революціонери зазвичай у владі не затримуються, відносним винятком були більшовики.

Джерело: інтерв'ю ТАСС для проєкту "20 запитань Володимиру Путіну", питання про іноземних агентів і "активну частину суспільства", з якою держава РФ спілкується "за допомогою кийків"

Пряма мова: "Активна частина суспільства – не лише так звана несистемна опозиція, яка порушує чинний закон. Навіщо Ви так звужуєте активну частину суспільства? Активна частина суспільства – це і волонтери, їх уже мільйони у нас, мільйони вже (...).

Є, і завжди була, і завжди буде така частина суспільства в будь-якій країні, яка не згодна з чинною владою. І це дуже добре, що такі люди є.

До речі, ось зверніть увагу, якщо відбуваються якісь революційні події, люди, які довели до революції, вони, як правило, у владі теж не затримуються. Дуже швидко їм стає неприємна і та влада, яка була створена в результаті їхньої активної та бурхливої ​​діяльності.

Виняток, мабуть, тільки більшовики, які затрималися після Жовтневого перевороту досить довгий час. І потім самі розвалилися і країну за собою потягли.

Але що стосується так званої несистемної опозиції, – і їй дай бог здоров'я, – я вважаю, що вони потрібні. Ви розумієте, я все ж не перший день працюю. Я вважаю, що вони дуже потрібні. Вони реально, я дивлюся, впливають на конкретне життя, особливо на рівні муніципалітетів, великих міст, так далі".

Путін додав: "Є правила, яких повинні дотримуватися всі. І ті, кому подобається влада, і ті, кому вона не подобається. Є закон, і потрібно його дотримуватися. Інакше ми дійдемо до ситуації повністю розбалансованої країни. Інакше... ми що, хочемо, щоб у нас на вулицях палили машини?

Ось якщо не реагувати, палитимуть. Будуть бити вітрини, і від цього конкретні люди будуть страждати. Ви хочете висловити свою точку зору, свою думку, хочете це зробити за допомогою публічних акцій? Ну будь ласка, закон це дозволяє. Отримуйте дозвіл і робіть".

Деталі: З приводу статусу іноагента Путін заявив, що "це ж не ми придумали": мовляв, з 1937-го року чи з '38 -го року в США діє цей закон – і досі застосовується.

Російський президент нагадав, що нещодавно громадянку РФ "запроторили до в'язниці" в США як іноагента, а в Росії за таке – лише адміністративна відповідальність (росіянку Марію Бутіну 26 квітня 2019 року засудили в США до 18 місяців в'язниці за роботу іноземним агентом без сповіщення генпрокурора США, 25 жовтня її випустили – і наступного дня депортували в Москву).

За словами Путіна, мета закону в тому, щоб "захистити Росію від втручання в її політичне життя ззовні". Він запевнив, що обмеження немає, просто якщо організації отримують фінансування з-за кордону і займаються внутрішньополітичною діяльністю, вони повинні про це повідомити.

На думку Путіна, потрібно лише чітко визначити, що таке внутрішньополітична діяльність, щоб гуманітарна робота не підпадала під цей закон.