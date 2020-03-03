Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київському морі знайшли тіло одного з двох рибалок, яких шукали кілька днів

Вівторок, 3 березня 2020, 13:43
На Київському морі знайшли тіло одного з двох рибалок, яких шукали кілька днів

Рятувальники знайшли тіло одного з двох рибалок, які 28 лютого вийшли на човні "Прогрес" в акваторію Київського водосховища і зникли.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "О 12:00 поблизу с. Лошакова Гута Козелецького району Чернігівської області, на відстані близько 70 м від берега, у воді знайдено тіло одного з рибалок. Продовжуються пошуки другого чоловіка".

Деталі: Двоє чоловіків 28 лютого вийшли на човні "Прогрес" в акваторію Київського водосховища на риболовлю і зникли.

29 лютого о 03:47 один з рибалок вийшов на зв’язок, повідомивши за допомогою СМС, що допомога не потрібна. Після чого на зв’язок чоловіки не виходили. До пошуків залучили авіацію ДСНС, а саме гелікоптера H-225 Super Puma з робочою пошуковою групою у кількості 5 чоловік для обстеження акваторій ймовірного зникнення рибалок.

 
Фото: ДСНС

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
ДСНС
ДСНС розповіла про свою роботу за 500 днів війни
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Дві дівчинки потонули у Десні на Чернігівщині – ДСНС
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: