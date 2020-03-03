На Київському морі знайшли тіло одного з двох рибалок, яких шукали кілька днів

Рятувальники знайшли тіло одного з двох рибалок, які 28 лютого вийшли на човні "Прогрес" в акваторію Київського водосховища і зникли.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "О 12:00 поблизу с. Лошакова Гута Козелецького району Чернігівської області, на відстані близько 70 м від берега, у воді знайдено тіло одного з рибалок. Продовжуються пошуки другого чоловіка".

Деталі: Двоє чоловіків 28 лютого вийшли на човні "Прогрес" в акваторію Київського водосховища на риболовлю і зникли.

29 лютого о 03:47 один з рибалок вийшов на зв’язок, повідомивши за допомогою СМС, що допомога не потрібна. Після чого на зв’язок чоловіки не виходили. До пошуків залучили авіацію ДСНС, а саме гелікоптера H-225 Super Puma з робочою пошуковою групою у кількості 5 чоловік для обстеження акваторій ймовірного зникнення рибалок.