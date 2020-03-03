На Київському морі знайшли тіло одного з двох рибалок, яких шукали кілька днів

1311 переглядів
Вівторок, 3 березня 2020, 14:43

Рятувальники знайшли тіло одного з двох рибалок, які 28 лютого вийшли на човні "Прогрес" в акваторію Київського водосховища і зникли.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "О 12:00 поблизу с. Лошакова Гута Козелецького району Чернігівської області, на відстані близько 70 м від берега, у воді знайдено тіло одного з рибалок. Продовжуються пошуки другого чоловіка".

Деталі: Двоє чоловіків 28 лютого вийшли на човні "Прогрес" в акваторію Київського водосховища на риболовлю і зникли.

29 лютого о 03:47 один з рибалок вийшов на зв’язок, повідомивши за допомогою СМС, що допомога не потрібна. Після чого на зв’язок чоловіки не виходили. До пошуків залучили авіацію ДСНС, а саме гелікоптера H-225 Super Puma з робочою пошуковою групою у кількості 5 чоловік для обстеження акваторій ймовірного зникнення рибалок.

 
Фото: ДСНС

Українська правда
Теми: ДСНС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україну попередили про дві доби з небезпечним вітром 1 березня 2020, 14:18
В Україні з'явився спецвертоліт для хворих на коронавірус 28 лютого 2020, 12:13
Негода травмувала 4 людей, пошкодила покрівлі у 9 областях. І вітер дме далі 25 лютого 2020, 08:28
Усі новини
Головні новини
"Спрацювали чітко": Скалецька відреагувала на появу коронавірусу в Україні
Симптоми коронавірусу в українця, який подорожував Італією, з’явилися за тиждень
Коронавірус в Україні: МОЗ розповіло, як не захворіти і що маска не врятує
Гончарук: Супротив системи продовжується, але нічого страшного
Усі новини
Фото

13 фото, які доводять, як класно можуть виглядати повні жінки

їжа

Великий піст 2020: як правильно постувати

Досвід

Пробігтися, дихаючи на повні груди: троє незвичайних українців та їхні звичайні мрії