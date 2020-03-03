Митника, який перевіряв українця з коронавірусом, ізолювали на 2 тижні

Працівника митниці, який перевіряв на кордоні українця, у якого пізніше виявили коронавірус, помістили на самоізоляцію під наглядом лікарів протягом двох тижнів.

Джерело: Нова митниця

Дослівно: "Митник, який оглядав автомобіль українця, хворого на коронавірус, не має симптомів захворювання та знаходиться під наглядом лікарів.

Інспектор митного поста "Порубне", який здійснював огляд автомобіля українця, хворого на коронавірус, працював у перчатках та масці і на сьогодні не має жодних симптомів захворювання.

Проте, задля мінімізації можливих ризиків, знаходитиметься у самоізоляції під наглядом лікарів протягом двох тижнів".

Деталі: Крім того, зміна прикордонників, які могли контактувати з хворим на коронавірус, теж перебувають під наглядом медиків.

Що передувало: 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії 26 лютого через прикордонний пункт пропуску "Порубне-Сірет".

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Симптоми коронавірусу COVID-2019 в українця, який мандрував Італією, з’явилися за тиждень після початку подорожі, чоловік мінімізував контакти та одразу 28 лютого звернувся за допомогою до фахівців.

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