Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Митника, який перевіряв українця з коронавірусом, ізолювали на 2 тижні

Вівторок, 3 березня 2020, 16:52
Митника, який перевіряв українця з коронавірусом, ізолювали на 2 тижні

Працівника митниці, який перевіряв на кордоні українця, у якого пізніше виявили коронавірус, помістили на самоізоляцію під наглядом лікарів протягом двох тижнів.

Джерело: Нова митниця

Дослівно: "Митник, який оглядав автомобіль українця, хворого на коронавірус, не має симптомів захворювання та знаходиться під наглядом лікарів.

Інспектор митного поста "Порубне", який здійснював огляд автомобіля українця, хворого на коронавірус, працював у перчатках та масці і на сьогодні не має жодних симптомів захворювання.

Проте, задля мінімізації можливих ризиків, знаходитиметься у самоізоляції під наглядом лікарів протягом двох тижнів".

Деталі: Крім того, зміна прикордонників, які могли контактувати з хворим на коронавірус, теж перебувають під наглядом медиків.

Що передувало: 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії 26 лютого через прикордонний пункт пропуску "Порубне-Сірет".

В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як не захворіти і що маска не врятує.

Симптоми коронавірусу COVID-2019 в українця, який мандрував Італією, з’явилися за тиждень після початку подорожі, чоловік мінімізував контакти та одразу 28 лютого звернувся за допомогою до фахівців.

Читайте також: 

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Що світ вже знає про новий коронавірус: заразність, лікування, вчасне виявлення хворих

Передісторія: 

  • На невідомий раніше коронавірус COVID-19 почали хворіти з грудня 2019 року в Китаї. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на ранок 3 березня від коронавірусу померли 3118 осіб, зафіксовано понад 91 тисячу випадків захворювання, понад 48 тисяч осіб одужали.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускордонУкраїнамитниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: