Митника, який перевіряв українця з коронавірусом, ізолювали на 2 тижні
Працівника митниці, який перевіряв на кордоні українця, у якого пізніше виявили коронавірус, помістили на самоізоляцію під наглядом лікарів протягом двох тижнів.
Джерело: Нова митниця
Дослівно: "Митник, який оглядав автомобіль українця, хворого на коронавірус, не має симптомів захворювання та знаходиться під наглядом лікарів.
Інспектор митного поста "Порубне", який здійснював огляд автомобіля українця, хворого на коронавірус, працював у перчатках та масці і на сьогодні не має жодних симптомів захворювання.
Проте, задля мінімізації можливих ризиків, знаходитиметься у самоізоляції під наглядом лікарів протягом двох тижнів".
Деталі: Крім того, зміна прикордонників, які могли контактувати з хворим на коронавірус, теж перебувають під наглядом медиків.
Що передувало: 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії 26 лютого через прикордонний пункт пропуску "Порубне-Сірет".
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Симптоми коронавірусу COVID-2019 в українця, який мандрував Італією, з’явилися за тиждень після початку подорожі, чоловік мінімізував контакти та одразу 28 лютого звернувся за допомогою до фахівців.
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Передісторія:
- На невідомий раніше коронавірус COVID-19 почали хворіти з грудня 2019 року в Китаї. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- Станом на ранок 3 березня від коронавірусу померли 3118 осіб, зафіксовано понад 91 тисячу випадків захворювання, понад 48 тисяч осіб одужали.