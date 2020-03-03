Митника, який перевіряв українця з коронавірусом, ізолювали на 2 тижні

2208 переглядів
Вівторок, 3 березня 2020, 17:52

Працівника митниці, який перевіряв на кордоні українця, у якого пізніше виявили коронавірус, помістили на самоізоляцію під наглядом лікарів протягом двох тижнів.

Джерело: Нова митниця

Дослівно: "Митник, який оглядав автомобіль українця, хворого на коронавірус, не має симптомів захворювання та знаходиться під наглядом лікарів.

Інспектор митного поста "Порубне", який здійснював огляд автомобіля українця, хворого на коронавірус, працював у перчатках та масці і на сьогодні не має жодних симптомів захворювання.

Проте, задля мінімізації можливих ризиків, знаходитиметься у самоізоляції під наглядом лікарів протягом двох тижнів".

Деталі: Крім того, зміна прикордонників, які могли контактувати з хворим на коронавірус, теж перебувають під наглядом медиків.

Що передувало: 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії 26 лютого через прикордонний пункт пропуску "Порубне-Сірет".

В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як не захворіти і що маска не врятує.

Симптоми коронавірусу COVID-2019 в українця, який мандрував Італією, з’явилися за тиждень після початку подорожі, чоловік мінімізував контакти та одразу 28 лютого звернувся за допомогою до фахівців.

Читайте також: 

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Що світ вже знає про новий коронавірус: заразність, лікування, вчасне виявлення хворих

Передісторія: 

  • На невідомий раніше коронавірус COVID-19 почали хворіти з грудня 2019 року в Китаї. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на ранок 3 березня від коронавірусу померли 3118 осіб, зафіксовано понад 91 тисячу випадків захворювання, понад 48 тисяч осіб одужали.

Українська правда
Теми: коронавірус кордон Україна митниця


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Лікарі розповіли про стан українця з коронавірусом у Чернівцях 3 березня 2020, 18:10
Коронавірус у нокдаун: Кличко доручив міряти температуру навіть у дитсадках 3 березня 2020, 15:31
SkyUp призупиняє польоти до Турина на півроку через коронавірус в Італії 3 березня 2020, 15:10
Усі новини
Головні новини
Кандидат "Слуги народу" знялася з виборів на користь ексглави Харківської ОДА
Екснардепа Мельничука звільнили з-під варти у Греції
СБУ заперечує версію Арахамії щодо вибухів на арсеналах у Балаклії
Порошенко прокоментував співи свого сина з російським репером
Усі новини
дослідження

Вчені виявили зв'язок між курінням марихуани та одним із видів раку

Досвід

Пробігтися, дихаючи на повні груди: троє незвичайних українців та їхні звичайні мрії

Пояснюємо

Чи потрібні вам тейпи, що таке тейпування і навіщо його використовують