На Донбасі загинув військовий, ще четверо поранені

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Вівторок, 3 березня 2020, 19:25

Упродовж поточної доби в зоні ООС збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: пресслужба ООС

Дослівно: "Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще чотири наших захисники отримали поранення".

Деталі: Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • чотири рази неподалік Широкиного – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • неподалік Зайцевого – з підствольного гранатомету;
  • поруч з Лебединським – з міномету калібру 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Луганського противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У штабі також запевнили, що на трьох ділянках розведення ситуація залишається стабільною, та дотримується режим "Тиша".

Нагадаємо: Унаслідок обстрілів 2 березня двоє українських захисників були поранені, ще троє зазнали бойового ураження. 

Українська правда


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