Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нідерланди готували військову інтервенцію на Донбас після катастрофи MH17 – ЗМІ

Вівторок, 3 березня 2020, 20:08

Відразу після катастрофи рейсу MH17 у Збройні сили Нідерландів мали  конкретні плани по оточенню зони довкола уламків літака.

Про це повідомляє видання De Telegraaf, грунтуючись на інтерв'ю з командувачем сухопутними військами Мартіном Вайненом, передає "Європейська правда".

Планування операції у штабі збройних сил розпочалося 20 липня.

"Питання було таке: у нас є місце катастрофи, на яке ми не маємо доступу. Як можна його убезпечити, щоб була можлива репатріація останків? Розроблялися різні типи операцій. Від обережного до дуже жорсткого", - пояснює Мартін Вайнен.

Згідно з планом, тисяча бійців аеромобільної бригади були напоготові, щоб відправитися в Україну для забезпечення безпеки в зоні катастрофи, щоб рятувальники і судово-медичні слідчі могли зробити свою роботу. Нідерландські солдати мали отримати підтримку від такої ж кількості австралійських коллег.

Нідерландські військові мали відправитися в район катастрофи "тільки з тим, що поміститься в їх рюкзаках". Вони повинні зайняти позиції по всьому району і утримувати їх протягом декількох днів.

Незважаючи на літо і відпустки, знайти персонал не представлялося важким. Хоча в процесі реалізації плану його розробники і залишили багато місця для імпровізації, в тому числі і щодо того, яким чином солдати могли дістатися сходу України.

Однак, за успішної реалізації, докази і останки повинні були бути збережені.

Зрешто., план був скасований Гаагою в останній момент, коли солдатів поспішно повертали з навчань у Португалії для участі в операції на Донбасі.

Як відомо, перше слухання у справі MH17 призначено на 9 березня в будівлі суду суворого режиму недалеко від Амстердамського аеропорту Схіпхол.

Очікується, що суд над підозрюваними у збитті літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 розтягнеться на 25 тижнів.

Теми: MH17НідерландиДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
MH17
Справа МН17: Подала у відставку суддя з Нідерландів, яка поширювала теорію змови
Трагедія рейсу MH17 не буде забута - Зеленський
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: