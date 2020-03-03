Нідерланди готували військову інтервенцію на Донбас після катастрофи MH17 – ЗМІ

Відразу після катастрофи рейсу MH17 у Збройні сили Нідерландів мали конкретні плани по оточенню зони довкола уламків літака.

Про це повідомляє видання De Telegraaf, грунтуючись на інтерв'ю з командувачем сухопутними військами Мартіном Вайненом, передає "Європейська правда".

Планування операції у штабі збройних сил розпочалося 20 липня.

"Питання було таке: у нас є місце катастрофи, на яке ми не маємо доступу. Як можна його убезпечити, щоб була можлива репатріація останків? Розроблялися різні типи операцій. Від обережного до дуже жорсткого", - пояснює Мартін Вайнен.

Згідно з планом, тисяча бійців аеромобільної бригади були напоготові, щоб відправитися в Україну для забезпечення безпеки в зоні катастрофи, щоб рятувальники і судово-медичні слідчі могли зробити свою роботу. Нідерландські солдати мали отримати підтримку від такої ж кількості австралійських коллег.

Нідерландські військові мали відправитися в район катастрофи "тільки з тим, що поміститься в їх рюкзаках". Вони повинні зайняти позиції по всьому району і утримувати їх протягом декількох днів.

Незважаючи на літо і відпустки, знайти персонал не представлялося важким. Хоча в процесі реалізації плану його розробники і залишили багато місця для імпровізації, в тому числі і щодо того, яким чином солдати могли дістатися сходу України.

Однак, за успішної реалізації, докази і останки повинні були бути збережені.

Зрешто., план був скасований Гаагою в останній момент, коли солдатів поспішно повертали з навчань у Португалії для участі в операції на Донбасі.

Як відомо, перше слухання у справі MH17 призначено на 9 березня в будівлі суду суворого режиму недалеко від Амстердамського аеропорту Схіпхол.

Очікується, що суд над підозрюваними у збитті літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 розтягнеться на 25 тижнів.