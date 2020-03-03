У матчі "Динамо" – "Колос" судді довелось дивитись відеоповтор

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Вівторок, 3 березня 2020, 21:34

Київське "Динамо" у матчі 21-го туру української Прем`р-ліги з рахунком 2:0 здолало "Колос" із Ковалівки.

Поєдинок пройшов у вівторок 3 березня на НСК "Олімпійський".

До першого забитого голу на полі була цілком рівна гра з кількома ударами у бік воріт від обох команд.

На 40-ій хвилині кияни вийшли вперед. Після удару Карлоса де Пени з кута штрафного майданчика м`яч влучає в штангу, а на добивання першим зіграв Фран Соль - 1:0.

Через кілька хвилин "Колос" узагалі залишився у меншості. За грубий підкат проти Віктора Циганкова був вилучений Євгеній Задоя.

На 54-й хвилині Динамо забиває другий гол. У Циганкова вийшов класний удар у верхній кут воріт з-за меж штрафного майданчика – 2:0.

На 65-й хвилині двічі по воротах били Фран Соль та Мікаель Дуелунд і обидва рази чудово зіграв воротар "Колоса".

На 74-й хвилині "Колос" таки забиває гол, що був скасований через офсайд. Рефері навіть довелося дивитися VAR, але своє рішення він залишив незмінним.

Через десять хвилин воротар "Колоса" Євгеній Волинець ще раз врятував свою команду після удару з близької відстані Олександра Караваєва. На 89-й хвилині сильний удар вийшов у Георгія Цитаішвілі, але вище воріт.

У додані арбітром хвилини били з близької відстані Фран Соль та Циганков, і знову вдало зіграв воротар, а рахунок так і залишився незмінним - 2:0 на користь "Динамо".

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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