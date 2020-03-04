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Коронавірус: Трамп звернувся до виробників вакцин

Середа, 4 березня 2020, 00:19
Коронавірус: Трамп звернувся до виробників вакцин

Президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцини проти COVID-19.

Джерело: "Голос Америки".

Пряма мова: "Ми активно просуваємо прискорений процес розробки вакцини. Вчора я зустрічався з найбільшими фармацевтичними компаніями – Pfizer, Johnson & Johnson та іншими компаніями. Безліч хороших речей відбувається, і це відбувається дуже швидко. Я сказав: "Зробіть мені послугу. Прискорте це!" – і вони зроблять це. Вони працюють дуже наполегливо і швидко. Ми максимально швидко просуваємося до розробки терапії... Це допоможе людям швидше відновитися і знизити тяжкість захворювання".

Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року.   
  • В останні тижні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.

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"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірус
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