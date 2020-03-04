Киян попередили про густий туман: поради водіям
Синоптики оголосили І рівень небезпечності у Києві та Київській області через туман.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "В першу половину дня 4 березня по Києву та Київській області туман, видимість 200-500 м ( І рівень небезпечності, жовтий)".
Деталі: У МВС закликали водіїв та пішоходів бути максимально уважними на дорозі.
У КМДА закликали водіїв під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Крім того, погіршиться погода на Закарпатті та в Карпатах. Там прогнозують значний дощ, в горах з мокрим снігом (І рiвень небезпечності, жовтий).
У високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей через снігопади та хуртовину очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).
Через негоду на рiчках Закарпаття, басейну Прута, очікується поступове підвищення рівнів води.