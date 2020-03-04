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Киян попередили про густий туман: поради водіям

Середа, 4 березня 2020, 07:36
Киян попередили про густий туман: поради водіям

Синоптики оголосили І рівень небезпечності у Києві та Київській області через туман.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "В першу половину дня 4 березня по Києву та Київській області туман, видимість 200-500 м ( І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: У МВС закликали водіїв та пішоходів бути максимально уважними на дорозі.

У КМДА закликали водіїв під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Крім того, погіршиться погода на Закарпатті та в Карпатах. Там прогнозують значний дощ, в горах з мокрим снігом (І рiвень небезпечності, жовтий).

У високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей через снігопади та хуртовину очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Через негоду на рiчках Закарпаття, басейну Прута, очікується поступове підвищення рівнів води.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїнаКиїв
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