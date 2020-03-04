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У Словенії новим прем'єр-міністром призначили друга Орбана

Середа, 4 березня 2020, 09:22
У Словенії новим прем'єр-міністром призначили друга Орбана

Лідер "Словенської демократичної партії" (SDS) Янез Янша призначений новим прем'єр-міністром Словенії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на словенське видання Delo.

За призначення Янши проголосували 52 депутати парламенту Словенії, 31 був проти. Янша склав присягу глави уряду у вівторок ввечері. Призначення нового складу уряду має відбутися протягом 15 днів.

27 січня тодішній прем'єр-міністр Словенії Мар'ян Шарец подав у відставку і закликав до дострокових виборів, додавши, що його уряд меншості не в змозі просувати важливі закони.

Однак антиміграційна SDS (асоційована з Європейською народною партією) утворила коаліцію більшості з лівоцентристською SMC, консервативною "Новою Словенією" (NSi) та партією пенсіонерів Desus.

61-річний Янша, союзник угорського лідера Віктора Орбана, керував словенським урядом з 2004 по 2008 рік і з 2012 по 2013 рік. 

Партія Янши отримала більшість голосів на загальних виборах в червні 2018 року, але не здобула парламентської більшості.

Детальніше про політику Янеза Янши читайте в його інтерв'ю "Європейській правді".

"Українська правда" у Threads

Теми: Словеніяпрем'єр
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