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Дощ з мокрим снігом і +19°: четвер в Україні буде контрастним

Середа, 4 березня 2020, 12:19
Дощ з мокрим снігом і +19°: четвер в Україні буде контрастним

Найближчої доби на заході України похолоднішає, в інших областях у четвер буде як і раніше тепло.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У західних областях країни в четвер дощ, вночі з мокрим снігом; вітер північно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° (у Карпатах вночі значний, вдень помірний сніг, температура вночі та вдень 0-5° морозу).

На решті території – без опадів, лише вдень у Вінницькій, Житомирській та місцями в Київській областях невеликий дощ; вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, на Лівобережжі до 19°.

У Києві 5 березня без опадів, лише в другій половині дня місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

У п'ятницю в Україні без опадів, лише в північних областях місцями невеликий дощ. Вітер південний і південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, у східних і Дніпропетровській областях до 16°.

У Києві 6 березня місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

Додатково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 5 березня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 14,8 градусів тепла в 1998 році, найнижча вночі на позначці 23,4 градусів морозу 1889 року.

Теми: погода
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