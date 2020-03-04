Поліція вилучила у юриста зі справи Шеремета телефони, диск і набої
Поліція вилучила під час обшуку у харківській квартирі юриста Леоніда Маслова, який виступає на стороні захисту підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, телефони і диск до комп’ютера.
Джерело: адвокат Маслова Віталій Галенченко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Галанченка: "Вилучили особисті телефони Маслова, зовнішній диск до його особистого комп'ютера, а також патрони до дозволеної зброї, вогнепальної і травматичної".
"Маслов добровільно продемонстрував їм всю електроніку та патрони, надав для огляду. Підстав для вилучення не було, але вони (слідчі – ред.) все одно вилучили".
"Фактично підставою для проведення обшуку став допис Маслова про те, що сторона захисту має доступ до акаунту Антоненка і твердження, на які посилається обвинувачення, висмикнуто з контексту та перекручено".
Деталі: Адвокат зазначив, що вважає необґрунтованим сам обшук. Водночас він зазначив, що ті, хто проводив обшук, поводилися коректно.
Довідково: Леонід Маслов не офіційний адвокат Антоненка, однак він входить до групи захисту, допомагає адвокатам та публічно критикує слідство.
У соцмережі Маслов часто описував версію захисту та недоліки, які, на думку захисту, є у версії правоохоронців. Зокрема, Маслов публікував дані геолокації зі сторінки Антоненка, які свідчили, що в момент підготовки вбивства музикант перебував вдома.
УП писала, що зі сторінки Антоненка зникли пости, пов'язані зі справою Шеремета. Однак згодом редакція з’ясувала, що пости були приховані – і, ймовірно, це зробив Facebook.
Що цьому передувало: У середу стало відомо, що поліція проводить обшук у юриста Леоніда Маслова, який входить до групи захисту фігуранта справи Павла Шеремета Андрія Антоненка, щоб перевірити інформацію про можливе знищення даних, важливих для слідства.
В поліції заявили, що Маслов опублікував пост, у якому вказав, що заходив на сторінку Андрія Антоненка у ВК.
Аби перевірити інформацію щодо можливого знищення даних, які можуть мати значення для слідства, слідчі організували обшук.