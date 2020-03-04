Поліція вилучила у юриста зі справи Шеремета телефони, диск і набої

Поліція вилучила під час обшуку у харківській квартирі юриста Леоніда Маслова, який виступає на стороні захисту підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, телефони і диск до комп’ютера.

Джерело: адвокат Маслова Віталій Галенченко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Галанченка: "Вилучили особисті телефони Маслова, зовнішній диск до його особистого комп'ютера, а також патрони до дозволеної зброї, вогнепальної і травматичної".

"Маслов добровільно продемонстрував їм всю електроніку та патрони, надав для огляду. Підстав для вилучення не було, але вони (слідчі – ред.) все одно вилучили".

"Фактично підставою для проведення обшуку став допис Маслова про те, що сторона захисту має доступ до акаунту Антоненка і твердження, на які посилається обвинувачення, висмикнуто з контексту та перекручено".

Деталі: Адвокат зазначив, що вважає необґрунтованим сам обшук. Водночас він зазначив, що ті, хто проводив обшук, поводилися коректно.

Довідково: Леонід Маслов не офіційний адвокат Антоненка, однак він входить до групи захисту, допомагає адвокатам та публічно критикує слідство.

У соцмережі Маслов часто описував версію захисту та недоліки, які, на думку захисту, є у версії правоохоронців. Зокрема, Маслов публікував дані геолокації зі сторінки Антоненка, які свідчили, що в момент підготовки вбивства музикант перебував вдома.

УП писала, що зі сторінки Антоненка зникли пости, пов'язані зі справою Шеремета. Однак згодом редакція з’ясувала, що пости були приховані – і, ймовірно, це зробив Facebook.

Що цьому передувало: У середу стало відомо, що поліція проводить обшук у юриста Леоніда Маслова, який входить до групи захисту фігуранта справи Павла Шеремета Андрія Антоненка, щоб перевірити інформацію про можливе знищення даних, важливих для слідства.

В поліції заявили, що Маслов опублікував пост, у якому вказав, що заходив на сторінку Андрія Антоненка у ВК.

Аби перевірити інформацію щодо можливого знищення даних, які можуть мати значення для слідства, слідчі організували обшук.