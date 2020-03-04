СБУ викрила мережу агентів РФ, яку очолював ексвійськовий ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність агентурної мережі воєнної розвідки РФ, яку очолював колишній військовослужбовець збройних сил України.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Контррозвідники СБУ затримали під час перетину державного кордону керівника агентурної мережі Головного управління Генштабу ЗС РФ – українського громадянина, колишнього військовослужбовця ЗС України. Зловмисник планував виїзд до Росії для звіту перед кураторами про виконання розвідувальних завдань".

Деталі: Силовики встановили, що ексвійськового завербував співробітник Генштабу збройних сил Росії під час виїзду на тимчасово окуповані території Луганщини.

Українець збирав і передавав розвідувальну інформацію про військові об’єкти ЗСУ, дислоковані на Волині.

Потім за завданням куратора він залучив до виконання розвідувальних завдань ще трьох проросійськи налаштованих мешканців регіону.

Зазначається, що ці люди мали можливість збирати актуальні відомості щодо обороноздатності та бойової готовності військових об'єктів, місць дислокації військової техніки, їх кількісних та якісних характеристик, розташування складів ракетно-артилерійського озброєння. Зловмисники також передавали інформацію стосовно учасників АТО/ООС на сході України.

Наразі СБУ проводить обшуки за місцями проживання членів агентурної мережі.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ та обрання міри запобіжного заходу.