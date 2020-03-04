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Поліція розпочала супроводжувати пасажирські поїзди "Одеса–Москва"

Середа, 4 березня 2020, 13:51
Поліція розпочала супроводжувати пасажирські поїзди Одеса–Москва

"Укрзалізниця" спільно з Нацполіцією організували супровід правоохоронцями пасажирських поїздів "Миколаїв – Київ – Рівне" та "Одеса – Москва".

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "В рамках пілотного проекту Укрзалізниця спільно з Національною поліцією України організували супровід працівниками поліції пасажирських поїздів № 122/121 Миколаїв – Київ – Рівне та № 24/23 Одеса – Москва.

Ці поїзди були обрані для пілотного проєкту через найбільшу кількість зафіксованих правопорушень".

Деталі: Член правління компанії Марчін Целеєвський заявив, що програма "Назустріч клієнту" має на меті поліпшення якості послуг на залізничному транспорті.

В УЗ називають розвиток співпраці з Нацполіцією важливою складовою.

За даними поліції, 21-27 лютого 2020 року було складено 27 адміністративних постанов за ст.175 ч.1 (заборона куріння), 3 адміністративні постанови за ст.178 ч.1 (про заборону вживання алкогольних напоїв), 25 осіб отримали усні попередження.

Також 27 лютого 2020 року у поїзді № 24/23 Одеса – Москва поліцейські успішно попередили пограбування пасажира та затримали підозрюваного.

Наразі Укрзалізниця та Нацполіція працюють над спільним планом дій щодо збільшення кількості поїздів, що курсуватимуть у супроводі правоохоронців.

Українська правда

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Теми: поліціяРосіяОдеса
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