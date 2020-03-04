Гончарук: Все тільки починається!

Відправлений у відставку прем’єр Олексій Гончарук подякував за підтримку і сфотографувався на пам’ять з міністрами свого уряду.

Джерело: Гончарук у Facebook

Пряма мова: "Просто дякую всім за підтримку! Все тільки починається!".

Що передувало: Верховна Рада 353 голосами звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра. Кнопку "проти" не натиснув жоден нардеп.

Також парламент проголосував за звільнення всіх міністрів його уряду.

Серед українських прем'єрів Гончарук протримався на посаді найменше - 6 місяців.

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