Гончарук: Все тільки починається!

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Середа, 4 березня 2020, 20:59

Відправлений у відставку прем’єр Олексій Гончарук подякував за підтримку і сфотографувався на пам’ять з міністрами свого уряду.

Джерело: Гончарук у Facebook

Пряма мова: "Просто дякую всім за підтримку! Все тільки починається!".

 

Що передувало: Верховна Рада 353 голосами звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра. Кнопку "проти" не натиснув жоден нардеп.

Також парламент проголосував за звільнення всіх міністрів його уряду.

Серед українських прем'єрів Гончарук протримався на посаді найменше - 6 місяців.

Передісторія

  • Верховна Рада 9 скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром Олексія Гончарука на своєму першому засіданні 29 серпня.
  • На Банкову його привів Андрій Богдан, який очолив Офіс президента. Справи прем'єра різко погіршились, коли у кріслі глави ОП Богдана змінив Андрій Єрмак.
  • Гончарук також став жертвою "зливу". У мережу виклали аудіозаписи нібито з його наради. На одній з них голос, схожий на прем'єра, визнає, що не компетентний в економічних питаннях. Також каже, що у президента Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів".
  • Гончарук у січні навіть прийшов до Ради і заявив, що подав президенту заяву про відставку. Пізніше Офіс президента оприлюднив відео, на якому Зеленський розмовляє з Гончаруком і погоджується "дати йому другий шанс".
  • Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді 4 березня, заявив, що уряд Гончарука має досягнення, але не зміг впоратися із поставленими завданнями.
  • Сам Гончарук заявив, що шість місяців занадто маленький термін для оцінки уряду.

Валентина Романенко, УП


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