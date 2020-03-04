У дружини хворого на коронавірус чернівчанина ознак хвороби немає – ОДА

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Середа, 4 березня 2020, 21:37

Чернівецька обласна адміністрація повідомляє, що у дружини інфікованого коронавірусом чернівчанина ознак цього захворювання немає, а сам хворий почувається вже краще.

Джерело: пресслужба Чернівецької ОДА

Дослівно: "Важливе за день. Чернівчанин, у якого виявили коронавірус, почуває себе краще. Дружина хворого перебуває в ізоляції, її стан також задовільний, ознак захворювання немає".

Деталі: В ОДА додали, що новина про зараження чернівчанина в Рівному коронавірусом – фейк.

Водночас повідомляється, що до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні госпіталізували ще 4 буковинців із ознаками інфекційного захворювання. Наразі зразки їхніх аналізів відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність коронавіруса.

Передісторія:

  • 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області.  
  • Симптоми коронавірусу Covid-2019 в українця, який мандрував Італією з 21 лютого, з’явилися за тиждень після початку подорожі, чоловік мінімізував контакти та одразу 28 лютого звернувся за допомогою до фахівців.
  • Його госпіталізували до ізольованого боксу. Його дружина, яка не мала симптомів, залишилася вдома в самоізоляції. Водночас увечері кілька десятків людей зібралися біля будинку, де проживає сім'я госпіталізованого і з криками вимагали від влади вивезти до лікарні та ізолювати дружину хворого.
  • Попри те, що для відправлення жінки на обсервацію не було медичних показників, жінку таки забрали на обсервацію до лікарні.

Українська правда
Теми: коронавірус Чернівецька область


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