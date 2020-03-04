У дружини хворого на коронавірус чернівчанина ознак хвороби немає – ОДА

Чернівецька обласна адміністрація повідомляє, що у дружини інфікованого коронавірусом чернівчанина ознак цього захворювання немає, а сам хворий почувається вже краще.

Джерело: пресслужба Чернівецької ОДА

Дослівно: "Важливе за день. Чернівчанин, у якого виявили коронавірус, почуває себе краще. Дружина хворого перебуває в ізоляції, її стан також задовільний, ознак захворювання немає".

Деталі: В ОДА додали, що новина про зараження чернівчанина в Рівному коронавірусом – фейк.

Водночас повідомляється, що до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні госпіталізували ще 4 буковинців із ознаками інфекційного захворювання. Наразі зразки їхніх аналізів відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність коронавіруса.

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