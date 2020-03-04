Рада дала допуск ЗС інших країн до навчань в Україні і ратифікувала угоду з Францією

767 переглядів
Середа, 4 березня 2020, 22:29

Верховна Рада дала дозвіл на допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях, а також ратифікувала угоду з Францією щодо підтримки посилення морської безпеки та охорони України.

Джерело: голосування на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня

Деталі: За законопроєкт №3003 у першому читанні проголосували 286 народних депутатів, у другому читанні і в цілому – 289 народних депутатів.

Ним парламент схвалив рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Підрозділи збройних сил інших держав візьмуть участь в українсько-американських навчаннях "Репід Трайдент-2020" та "Сі Бриз-2020", українсько-молдавських навчаннях "Південь-2020", українсько-румунському навчанні "Ріверайна-2020" та українсько-британських навчаннях "Воріер Вотчер-2020".

Крім того, Верховна Рада ратифікувала Рамковий договір із урядом Франції щодо підтримки посилення морської безпеки та охорони України (проєкт закону №0025).

УП, доповнено
Теми: Верховна Рада армія Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рада пришвидшила розмежування посад головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу 4 березня 2020, 23:09
Один "слуга народу" пішов проти фракції і не підтримав новий уряд 4 березня 2020, 22:52
Законопроєкт про референдум: українців просять висловлюватися 4 березня 2020, 21:45
Усі новини
Головні новини
Рада призначила ще одне позачергове засідання заради одного питання
Рябошапка назвав безглуздою ідею Венедиктової про скасування амністії майданівцям
Рада обрала новий склад уряду
15 прізвищ: нардепам роздали списки нових міністрів
Усі новини
Фото

Ким стали юні актори з серіалу "Альф"

здоров'я

Як правильно кашляти у людних місцях

Фото

Коли ваш перукар виявився не найкращим у своїй справі