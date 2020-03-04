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Рада дала допуск ЗС інших країн до навчань в Україні і ратифікувала угоду з Францією

Середа, 4 березня 2020, 21:29
Рада дала допуск ЗС інших країн до навчань в Україні і ратифікувала угоду з Францією

Верховна Рада дала дозвіл на допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях, а також ратифікувала угоду з Францією щодо підтримки посилення морської безпеки та охорони України.

Джерело: голосування на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня

Деталі: За законопроєкт №3003 у першому читанні проголосували 286 народних депутатів, у другому читанні і в цілому – 289 народних депутатів.

Ним парламент схвалив рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Підрозділи збройних сил інших держав візьмуть участь в українсько-американських навчаннях "Репід Трайдент-2020" та "Сі Бриз-2020", українсько-молдавських навчаннях "Південь-2020", українсько-румунському навчанні "Ріверайна-2020" та українсько-британських навчаннях "Воріер Вотчер-2020".

Крім того, Верховна Рада ратифікувала Рамковий договір із урядом Франції щодо підтримки посилення морської безпеки та охорони України (проєкт закону №0025).

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаарміяЗеленський
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