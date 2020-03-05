Коронавірус в Італії: влада закрила на карантин всі школи і університети країни
Уряд Італії оголосив про надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшої спалаху нового коронавируса в Європі.
Джерело: Reuters
Деталі: Міністр освіти Люсія Аззоліні заявила, що школи і університети по всій країні будуть закриті з 5 по 15 березня. Аззоліні додала, що карантин може бути продовжений.
Указ уряду наказує "призупинення подій будь-якого характеру… які тягнуть за собою концентрацію людей" Він також пропонує проводити всі великі спортивні заходи, в тому числі футбольні матчі без глядачів.
Нагадаємо:
- Число випадків захворювання з моменту виникнення спалаху 13 днів назад зросла до 3 089, смертність від вірусу становить близько 3,5%.
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