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Коронавірус в Італії: влада закрила на карантин всі школи і університети країни

Четвер, 5 березня 2020, 00:05
Коронавірус в Італії: влада закрила на карантин всі школи і університети країни

Уряд Італії оголосив про надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавируса в Європі.

Джерело: Reuters

Деталі: Міністр освіти Люсія Аззоліні заявила, що школи і університети по всій країні будуть закриті з 5 по 15 березня. Аззоліні додала, що карантин може бути продовжений.

Указ уряду наказує "призупинення подій будь-якого характеру… які тягнуть за собою концентрацію людей" Він також пропонує проводити всі великі спортивні заходи, в тому числі футбольні матчі без глядачів.

Нагадаємо:

  • Число випадків захворювання з моменту виникнення спалаху 13 днів назад зросла до 3 089, смертність від вірусу становить близько 3,5%.
  • Влада в Італії закрила на карантин 10 муніципалітетів

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякоронавірус
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